Iașul are, în weekendul 23–24 mai 2026, una dintre cele mai dense agende culturale ale lunii: Noaptea Muzeelor, finalul Romanian Creative Week, spectacole pentru copii, teatru în tramvai, concerte și un târg cu produse locale.

Noaptea Muzeelor deschide weekendul cultural la Iași

Iașul intră în weekendul 23–24 mai 2026 cu o agendă care poate scoate din casă publicuri foarte diferite: familii cu copii, iubitori de artă, pasionați de istorie, tineri atrași de muzică, turiști și ieșeni care caută evenimente de seară. Sâmbătă, punctul principal de atracție este Noaptea Muzeelor. Duminică, orașul continuă cu spectacole, teatru pentru copii, evenimente în spații neconvenționale și ultimele momente ale Romanian Creative Week. În locul unui singur eveniment central, Iașul funcționează în acest weekend ca o hartă cu mai multe trasee: Palatul Culturii, muzeele literare, Baia Turcească, Teatrul Luceafărul, Parcul Expoziției, săli de spectacol și scene de concert. La Palatul Culturii, publicul poate intra sâmbătă, 23 mai, între orele 18.00 și 22.00, într-un circuit care include Holul de Onoare și Sala Voievozilor. Muzeul Național al Literaturii Române Iași anunță acces gratuit, între orele 17.00 și 22.00, la 13 muzee din rețeaua sa. Ultimul acces este programat la ora 21.30. Printre spațiile incluse se află Muzeul „Nicolae Gane”, Muzeul „Vasile Pogor” – Casa Junimii și Bojdeuca „Ion Creangă”. Și MINA Iași intră în programul serii, cu un traseu imersiv prin marile muzee ale lumii. Programul este între orele 20.00 și 1.30, iar publicul este invitat într-o călătorie vizuală prin repere precum Louvre, Metropolitan Museum of Art, Vatican Museums, Tate, Guggenheim, Prado sau Hermitage.

Romanian Creative Week ajunge la final

Weekendul marchează și finalul Romanian Creative Week 2026, desfășurat la Iași între 13 și 24 mai. Evenimentul este prezentat de organizatori drept cel mai amplu proiect dedicat industriilor creative din Uniunea Europeană. RCW reunește peste o mie de artiști, designeri, arhitecți, antreprenori culturali, inovatori și creatori de conținut. Pentru public, asta înseamnă expoziții, instalații, evenimente de fashion, performance, artă contemporană și întâlniri creative distribuite în mai multe puncte ale orașului. În zilele de 23 și 24 mai, programul include Romanian Fashion Week, expoziții, brunch-uri creative și proiecte vizuale în spații culturale și urbane.

Teatrul iese din sală și ajunge în tramvai

Duminică, 24 mai, Teatrul pentru Copii și Tineret „Luceafărul” are un program încărcat. De la ora 11.00 este programat spectacolul „Jack și vrejul de fasole”. Tot duminică, publicul poate vedea „Tramvaiul gândurilor”, un spectacol jucat în tramvai, cu plecare din Rond Tg. Cucu. Traseul anunțat este Tudor Vladimirescu – Podu Roș – Tg. Cucu, iar reprezentațiile sunt programate la orele 13.30 și 14.30. Evenimentul contează prin formatul său urban: teatrul iese din sala clasică și transformă transportul public într-o scenă în mișcare. Pentru copii, părinți și bunici, devine nu doar un spectacol, ci o experiență prin oraș.

Spectacole pentru copii și comedie pentru adulți

La Ateneul Național din Iași, duminică, 24 mai, este programat spectacolul „Punguța cu doi bani”, de la ora 11.00, în Sala Mare „Radu Beligan”. Seara, publicul adult are în program comedia „Ce-și doresc femeile?”, anunțată tot la Ateneul Național din Iași. Pentru familii, duminica poate fi construită ușor în jurul acestor evenimente: dimineață la spectacol pentru copii, după-amiază în oraș, iar seara la teatru sau la promenadă.

Parcul Expoziției aduce produse locale și bucate tradiționale

În perioada 22–24 mai, în Parcul Expoziției are loc prima ediție din 2026 a Târgului Producătorilor din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est, „Iașul în bucate tradiționale, ecologice, montane și artizanale”. Evenimentul aduce produse tradiționale, ecologice, montane și artizanale, într-un format potrivit pentru plimbări de weekend și cumpărături de la producători locali. Târgul completează agenda culturală a orașului cu o variantă mai relaxată de ieșire: după muzee, spectacole și evenimente creative, publicul are și un punct de întâlnire în aer liber, în parc.

Concerte și ieșiri de seară în oraș

Sâmbătă seara, agenda include și concerte sau petreceri. Formația B-ton este anunțată la Rocknrolla, pe 23 mai, de la ora 20.30, cu un concert de lansare de album, într-o zonă alternative-funky-punk. Tot sâmbătă, în oraș sunt anunțate și evenimente de club sau party. La Acaju apar în program seturi cu R&B, soul, old school hip-hop și breakbeat. Pentru Iași, acest weekend adună într-un interval scurt zone culturale diferite: patrimoniu, industrii creative, teatru, evenimente pentru copii, muzică și produse locale. Miza nu este doar numărul de evenimente, ci faptul că orașul devine, timp de două zile, o destinație culturală în sine. Clara DIMA