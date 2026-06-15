O elevă a Școlii Gimnaziale „Garabet Ibrăileanu” din Târgu Frumos a devenit cel mai bine clasat concurent ieșean la ediția din acest an a CampioMATE. Județul Iași a încheiat competiția cu sute de rezultate de nivel medalie și cu un trofeu național acordat uneia dintre echipe.

Daria Mihai, elevă în clasa a VIII-a la Școala Gimnazială „Garabet Ibrăileanu” din Târgu Frumos, a adus județului Iași una dintre cele mai importante performanțe ale ediției CampioMATE 2026. Eleva a câștigat Premiul al II-lea la nivel național în Divizia Beta și a primit Cupa Județului Iași, acordată participantului cu cea mai bună clasare din județ.

467 de elevi ieșeni au ajuns la nivel de medalie

Rezultatul obținut de Daria Mihai a completat un bilanț important pentru județ. În total, 467 de elevi din Iași au acumulat punctajele necesare pentru medalii, iar 15 echipe au terminat campionatul în zona rezultatelor premiate. Iașul a obținut și unul dintre trofeele speciale ale competiției. Echipa NovaMind, pregătită de profesorul Ionel-Ciprian Rusu, a câștigat medalie de aur și s-a clasat pe locul al III-lea la nivel național. Elevii au primit și titlul „Cea mai cea ECHIPĂ”, acordat pentru felul în care au colaborat și s-au implicat pe durata concursului.

Războinicii, Matemagicienii IS, Campioni la Mate, Gamma Iași, MathGenius, Navigatorii Infinitului, Elitele Matematicii, BetaBest, Logic Masters, Valoarea Absolută și LogiQ L.O.L. se numără printre echipele ieșene care au încheiat ediția cu medalii de aur.

Campionatul pornit la Iași a ajuns la 16.000 de elevi

CampioMATE a fost testat pentru prima dată în județul Iași, în 2022. La ediția-pilot au participat aproximativ 900 de elevi. În numai patru ani, proiectul s-a extins la nivel național și internațional.

Ediția 2026 a reunit peste 16.000 de elevi din 41 de județe și din Belgia, cu aproximativ 3.000 mai mulți decât în anul precedent. Pe durata campionatului, participanții au rezolvat peste trei milioane de probleme, cu aproape 1,3 milioane mai multe față de ediția din 2025.

CampioMATE nu funcționează după regulile unui concurs școlar obișnuit. Elevii sunt grupați în echipe și divizii, obțin puncte pentru problemele rezolvate și își urmăresc evoluția într-un clasament asemănător celor sportive. Modelul urmărește să transforme exersarea matematicii într-o activitate constantă, bazată atât pe progresul individual, cât și pe cooperare.

La ediția din acest an au contribuit și 14 profesori-antrenori din județul Iași, care au fost premiați pentru activitatea desfășurată alături de elevi.

Plachete de recunoaștere au primit profesoara Ines Crețu, inspector școlar pentru matematică în cadrul ISJ Iași, și profesorul Constantin Chirilă, directorul Colegiului Național „Garabet Ibrăileanu” și coordonator județean al CampioMATE.

Teona SOARE