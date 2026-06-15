Starea copilului scos din apă inconștient, la ștrand, rămâne extrem de gravă

* acesta este internat în secția de terapie intensivă a Spitalului de Pediatrie, unde aparatura medicală înlocuiește funcțiile esențiale ale organismului * deși parametrii hemodinamici sunt menținuți în limite stabile, prognosticul rămâne rezervat, în contextul suspiciunii de afectare neurologică severă

Un copil de doar 5 ani se află în continuare într-o stare critică, la limita dintre viață și moarte, după tragedia petrecută duminică la Ștrandul Municipal din Iași, unde a fost scos din apă în stare de inconștiență.

Transportat în stop cardio-respirator și resuscitat de echipajele de intervenție, micuțul a fost internat de urgență la Spitalul de Copii „Sf. Maria”, unde medicii luptă în continuare pentru menținerea funcțiilor vitale. În acest moment, pacientul este intubat și ventilat mecanic, complet dependent de aparate, iar semnele de activitate neurologică lipsesc, potrivit informațiilor transmise de unitatea medicală.

Starea sa rămâne extrem de gravă, iar fiecare oră care trece devine o cursă tăcută dusă în secția de terapie intensivă, unde aparatura medicală înlocuiește funcțiile esențiale ale organismului. Deși parametrii hemodinamici sunt menținuți în limite stabile, prognosticul rămâne rezervat, în contextul suspiciunii de afectare neurologică severă.

Incidentul s-a produs duminică, într-un loc care ar fi trebuit să însemne recreere și siguranță, nu intervenție de urgență. În doar câteva clipe, o clipă de neatenție sau un lanț nefericit de împrejurări a transformat o zi obișnuită într-o tragedie care a mobilizat echipaje SMURD și personal medical de urgență.

Cazul rămâne deschis, iar evoluția clinică este urmărită permanent de medici, într-un echilibru fragil între speranță și realitatea severă a leziunilor provocate de lipsa de oxigen. Andrei TURCU