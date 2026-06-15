„Femeia la cratiță”: stereotipul susținut de 62% dintre români

Pentru 62% dintre români, cel mai important rol al unei femei este să aibă grijă de casă și familie. Concluzia apare într-un studiu realizat la nivelul Uniunii Europene, care arată o ruptură uriașă între mentalitățile din estul și nordul continentului.

Imaginea femeii obligate să rămână „la cratiță” nu a dispărut din mentalitatea românilor. Chiar dacă expresia nu apare în întrebarea adresată participanților, ea sintetizează un stereotip încă puternic: ideea că principala responsabilitate a femeii este casa. Potrivit Eurobarometrului Special privind stereotipurile de gen, 62% dintre respondenții din România au fost de acord, total sau parțial, cu afirmația potrivit căreia „cel mai important rol al unei femei este să aibă grijă de casă și familie”. Rezultatul plasează România mult peste media Uniunii Europene, de 38%. Diferența este de 24 de puncte procentuale și arată că împărțirea tradițională a rolurilor între femei și bărbați continuă să fie puternic susținută în societatea românească.

Studiul a fost realizat în toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, și a analizat percepțiile cetățenilor despre familie, carieră, conducere politică și responsabilitățile atribuite femeilor și bărbaților.

România, aproape de țările cu cele mai tradiționale mentalități

Cele mai mari procente au fost înregistrate în Europa Centrală și de Est. În Bulgaria, 74% dintre participanți consideră că îngrijirea casei și a familiei este cel mai important rol al unei femei. În Polonia, procentul ajunge la 71%, iar în Ungaria și Slovacia la 70%.

Cehia înregistrează 67%, iar România urmează cu 62%. Procente apropiate apar în Lituania, unde 60% dintre respondenți susțin afirmația, precum și în Estonia și Letonia, cu câte 59%.

În Grecia, părerea este împărtășită de 53% dintre participanți, în Cipru de 51%, iar în Slovenia de 50%. În Italia, procentul ajunge la 38%, exact cât media Uniunii Europene.

Diferențele devin însă foarte mari atunci când România este comparată cu statele nordice și vest-europene. În Franța, numai 26% dintre respondenți mai consideră că rolul esențial al femeii este legat de casă și familie. În Finlanda procentul este de 24%, în Spania de 23%, iar în Luxemburg de 22%.

La capătul opus României se află Țările de Jos, cu 13%, Suedia, cu 11%, și Danemarca, unde doar 10% dintre participanți susțin această concepție.

Între Bulgaria, cu 74%, și Danemarca, cu 10%, apare astfel o diferență de 64 de puncte procentuale.

Stereotipul scade, dar rămâne puternic în România

Comparativ cu studiul european anterior, România înregistrează totuși o evoluție. În 2017, 69% dintre români erau de acord că cel mai important rol al unei femei este îngrijirea casei și a familiei. În 2024, procentul a scăzut la 62%. „Ne interesează astfel de studii pentru a suțtine dezvoltarea educațională, academică și antreprenorială a femeilor în demersul nostru patronal la nivel național și internațional. Aceste date pot fundamenta anumite luări de poziție și articole în numele patronatului OFA - Vocea ce împuternicește femeile antreprenor”, a spus Amalia Georgescu, președinta OFA, cea mai mare organizație antreprenorială de femei fondată la Iași și care s-a extins în majoritatea țării. Reducerea de șapte puncte procentuale arată că mentalitățile se schimbă, însă într-un ritm lent. La nivelul Uniunii Europene, procentul a coborât în aceeași perioadă de la 44% la 38%.

Datele nu măsoară cât de importantă este familia pentru respondenți și nici alegerile individuale ale femeilor care decid să acorde mai mult timp copiilor sau gospodăriei. Indicatorul urmărește dacă această responsabilitate este privită drept rolul principal al femeii doar pentru că este femeie.

Clara DIMA