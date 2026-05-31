IPS Teofan preia Mitropolia Basarabiei!

* Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei, a solicitat oficial retragerea din slujire, invocând vârsta înaintată, problemele de sănătate și interesul superior al Bisericii * până la alegerea unui nou mitropolit, Patriarhul Daniel l-a desemnat ca locțiitor pe Teofan, Arhiepiscop al Iașilor și Mitropolit al Moldovei și Bucovinei

Schimbare cu implicații majore pentru românii dintre Prut și Nistru. Mitropolia Basarabiei intră într-o perioadă de tranziție după retragerea celui care a condus-o timp de peste trei decenii, iar conducerea interimară ajunge, temporar, la Iași.

Într-un moment cu puternică încărcătură simbolică și instituțională pentru Biserica Ortodoxă Română și pentru românii din Republica Moldova, Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei, a solicitat oficial retragerea din slujire, invocând vârsta înaintată, problemele de sănătate și interesul superior al Bisericii.

Cererea depusă pe 27 mai 2026 va fi analizată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în cadrul ședinței programate pentru 3-4 iunie, când va fi luată decizia oficială privind încetarea mandatului său de Arhiepiscop al Chișinăului și Mitropolit al Basarabiei.

Pentru regiunea Moldovei și în special pentru Iași, vestea are o importanță aparte.

Până la alegerea unui nou mitropolit, Patriarhul Daniel l-a desemnat ca locțiitor pe Teofan, Arhiepiscop al Iașilor și Mitropolit al Moldovei și Bucovinei.

Astfel, pentru o perioadă nedeterminată, conducerea administrativă și canonică a Mitropoliei Basarabiei va fi asigurată de la Iași, oraș care de altfel reprezintă principalul centru spiritual al Moldovei istorice și unul dintre cele mai importante repere religioase pentru românii de pe ambele maluri ale Prutului.

O epocă se apropie de final

Retragerea IPS Petru marchează sfârșitul unei perioade istorice.

Acesta conduce Mitropolia Basarabiei încă din anul 1995, când a fost ales de Adunarea Eparhială și confirmat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

În cei peste 30 de ani de activitate, Mitropolia Basarabiei a trecut prin etape dificile de reorganizare, consolidare și recunoaștere instituțională, într-un context sensibil marcat de competiția canonică și identitară din Republica Moldova.

Pentru numeroși credincioși, numele IPS Petru este asociat cu renașterea structurilor bisericești românești din spațiul basarabean după căderea Uniunii Sovietice.

Iașul devine centrul deciziei

Numirea IPS Teofan ca locțiitor nu este întâmplătoare. Din punct de vedere geografic, istoric și spiritual, Iașul reprezintă cea mai apropiată și influentă legătură dintre Patriarhia Română și credincioșii din Basarabia.

În ultimii ani, colaborarea dintre Mitropolia Moldovei și Bucovinei și Mitropolia Basarabiei s-a intensificat constant, atât prin proiecte pastorale și culturale, cât și prin numeroase acțiuni sociale și educaționale desfășurate de o parte și de alta a Prutului.

Prin această desemnare, Patriarhia Română transmite un mesaj clar de continuitate și stabilitate într-un moment de schimbare la vârful uneia dintre cele mai importante structuri ecleziastice românești din afara granițelor țării.

Procedura statutară prevede alegerea unui nou Arhiepiscop al Chișinăului și Mitropolit al Basarabiei după aprobarea retragerii IPS Petru de către Sfântul Sinod.

Până atunci însă, toate atribuțiile administrative și pastorale vor fi exercitate de IPS Teofan. Carmen DEACONU