EUROINVENT 2026 și-a desemnat marii câștigători la Iași, la finalul celei de-a XVIII-a ediții a Expoziției Europene a Creativității și Inovării. Evenimentul, găzduit la Palatul Culturii, a reunit aproape 700 de proiecte de cercetare, invenții și inovații, prezentate publicului și evaluate de un juriu internațional.

Ediția din acest an a avut o semnificație specială. EUROINVENT și-a marcat „majoratul”, confirmându-și statutul de platformă europeană dedicată cercetării aplicate, creativității și transferului de cunoaștere. Timp de trei zile, Iașul a devenit locul în care inventatori, cercetători, tineri pasionați de tehnologie, universități, institute și companii au adus în fața publicului soluții pentru sănătate, industrie, mediu și viața de zi cu zi.

Marele Premiu EUROINVENT 2026 a mers la Hidroelectrica

Una dintre cele mai importante distincții ale ediției, Marele Premiu EUROINVENT 2026, a fost acordată companiei S.P.E.E.H. Hidroelectrica SA.

Premiul confirmă prezența în competiție a unor actori majori din zona tehnologică și economică, nu doar a inventatorilor independenți sau a instituțiilor academice. EUROINVENT a devenit, în ultimii ani, un spațiu în care cercetarea se întâlnește cu industria, iar proiectele premiate sunt privite tot mai mult prin prisma aplicabilității lor concrete.

Marele Premiu Științific, acordat Institutului pentru Protecția Mediului

Marele Premiu Științific EUROINVENT 2026 a revenit echipei INCDPM – Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului.

Distincția aduce în prim-plan una dintre direcțiile majore ale cercetării actuale: protecția mediului și dezvoltarea de soluții sustenabile. Într-un context european în care inovația este tot mai strâns legată de tranziția verde, premiul acordat institutului arată interesul crescut pentru proiecte cu impact asupra mediului, comunităților și politicilor publice.

Cei mai tineri inventatori: elevii care au creat „Lumi”

Unul dintre cele mai emoționante premii ale ediției a fost Premiul pentru cel mai tânăr inventator, acordat echipei de la Liceul Teoretic „Spiru Haret” Moinești.

Câștigătorii sunt Vrînceanu Rareș-Vladimir, Ciucă Dan-Alexandru, Vandra Eduard-Gabriel și Munteanu Pavel, premiați pentru proiectul „Lumi”, un asistent portabil bazat pe inteligență artificială. Soluția este destinată persoanelor cu deficiențe de vedere și celor cu autonomie redusă.

Proiectul elevilor arată una dintre direcțiile cele mai importante ale inovării: tehnologia folosită pentru incluziune. Într-o perioadă în care inteligența artificială intră tot mai mult în viața de zi cu zi, „Lumi” propune o utilizare practică, socială și profund umană a acesteia.

Premii pentru femeile inventator

EUROINVENT 2026 a acordat și distincții dedicate femeilor inventator.

Premiul pentru femeia inventator, ediția națională, i-a fost acordat prof. univ. dr. Narcisa Mederle, de la Universitatea de Științele Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara.

La nivel internațional, Premiul pentru femeia inventator i-a revenit dr. hab. Laurenția Ungureanu, de la Universitatea de Stat a Republicii Moldova.

Aceste premii pun în lumină contribuția femeilor în cercetare și inovare, într-un domeniu în care vizibilitatea, recunoașterea și susținerea carierelor științifice rămân teme importante.

Golden Innovator Award și Lifetime Achievement Award

Golden Innovator Award a fost acordat prof. dr. Ovidiu Alexandru Mederle, de la Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara.

De asemenea, Lifetime Achievement Award i-a revenit lui Vasile Lupu, inventator cu o activitate de peste 30 de ani și cu participări constante la saloane de inventică.

Prin aceste distincții, EUROINVENT a premiat nu doar proiecte punctuale, ci și parcursuri profesionale construite în timp. Inventica nu înseamnă doar ideea spectaculoasă a unui moment, ci și perseverență, muncă, testare, revenire, adaptare și prezență constantă în comunitatea inovatorilor.

Premiul pentru Medicină: un aliaj pentru proteze dentare

În domeniul medical, premiul a revenit unei echipe de cercetători de la Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București.

Au fost premiați Antonic Vasile Iulian, Rau Dzhulietta, Semenescu Augustin, Dawod Nazem, Geanta Victoraș, Voiculescu Ionelia, Mateș Ileana Mariana și Solea Marina Roxana, pentru un aliaj care conține cobalt, crom și metale nobile, utilizat la fabricarea protezelor dentare metalo-ceramice.

Premiul arată importanța cercetării aplicate în medicină, acolo unde materialele, tehnologiile și soluțiile dezvoltate în laborator pot influența direct calitatea actului medical și viața pacienților.

Premiul de Popularitate, pentru un vehicul inovator

Premiul de Popularitate a fost obținut de Adrian Roșca, pentru un vehicul cu sistem și metodă inovatoare de deplasare.

Exponatul s-a numărat printre cele mai fotografiate ale ediției, semn că publicul a fost atras nu doar de complexitatea tehnică a invențiilor, ci și de proiectele cu impact vizual puternic, ușor de înțeles și de imaginat în viața reală.

Premiera ediției: un premiu care duce cercetarea spre startup-uri

Noutatea EUROINVENT 2026 a fost lansarea International Civilization Award, un premiu internațional inițiat de Commonance Capital și International Science Federation.

Distincția este dedicată transformării cercetării în inițiative antreprenoriale și urmărește să încurajeze tinerii cercetători să ducă rezultatele științifice dincolo de zona academică, către startup-uri, investiții și soluții cu impact economic și social.

Cele trei echipe premiate, din Arabia Saudită, Croația și Cambodgia, vor beneficia de acces la programe de accelerare a startup-urilor. Acestea includ mentorat, sprijin pentru dezvoltarea modelului de afaceri și conectare la rețele de investiții.

Prin introducerea acestui premiu, EUROINVENT transmite un mesaj clar: cercetarea nu trebuie doar admirată, ci și susținută pentru a deveni produs, serviciu, tehnologie sau soluție aplicabilă.

Iașul, punct de întâlnire pentru cercetare și inovare

EUROINVENT 2026 a fost susținut de organizații internaționale importante, precum WIIPA – World Inventions Intellectual Property Associations și IFIA – International Federation of Inventors’ Associations.

Evenimentul este organizat de Asociația Forumul Inventatorilor Români, în parteneriat cu Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Asociația pentru Ecologie și Dezvoltare Durabilă, prin Centrul Europe Direct Iași, precum și alte instituții academice din țară și din străinătate.

Prin amploarea participării și prin diversitatea proiectelor prezentate, EUROINVENT consolidează rolul Iașului ca spațiu de întâlnire între educație, cercetare, industrie și societate. Nu este doar o expoziție de invenții, ci o platformă în care ideile sunt evaluate, comparate, premiate și, în unele cazuri, pregătite pentru drumul către piață. Maura ANGHEL