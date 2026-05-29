Lețcani – Iași Nord, cea mai scumpă autostradă din Europa, va fi construită de spanioli!

Un nou moment-cheie pentru Autostrada „Unirii” A8 prinde contur la Iași, după ce proiectul tronsonului 3 Lețcani (DN28) – DN24 Iași a trecut de un obstacol administrativ important, odată cu respingerea contestațiilor de către CNSC, ceea ce deschide practic drumul spre semnarea contractului finanțat prin mecanismul SAFE. Decizia vine într-un context în care acest tronson este deja considerat unul dintre cele mai complexe și mai costisitoare segmente de autostradă din România.

Contractul a fost atribuit constructorului spaniol FCC Construcción, desemnat câștigător la începutul lunii aprilie, cu o ofertă de 3,93 miliarde lei fără TVA, echivalentul a aproximativ 770 de milioane de euro.

Raportat la lungimea de 17,7 kilometri, investiția urcă la un nivel record de circa 43,5 milioane de euro pe kilometru, ceea ce îl plasează în vârful topurilor europene al costurilor per kilometru de autostradă.

Această valoare ridicată este explicată prin complexitatea tehnică excepțională a proiectului, care traversează zona deluroasă din nord-vestul municipiului Iași și impune soluții inginerești de mare dificultate. Tronsonul va include 18 poduri și pasaje, șase tuneluri și un centru de monitorizare a tunelurilor, alături de două noduri rutiere esențiale pentru conectarea cu DJ 282 și DN 24.

Din totalul celor 17,7 kilometri, mai bine de jumătate din traseu va fi reprezentat de structuri speciale – poduri, viaducte și tuneluri – ceea ce explică atât costurile ridicate, cât și complexitatea execuției.

Podurile și pasajele vor însuma aproximativ 6,74 kilometri, în timp ce tunelurile, proiectate inclusiv cu câte trei benzi pe sens și bandă dedicată vehiculelor grele, vor avea o lungime totală de circa 1,57 kilometri, fiind considerate unele dintre cele mai late structuri de acest tip din România.

Reprezentanții din zona de infrastructură susțin că aceste caracteristici tehnice, alături de creșterea generală a prețurilor în construcții, contribuie decisiv la nivelul ridicat al investiției, dar și la importanța strategică a proiectului pentru regiunea Moldovei.

Contractul are o durată totală de 46 de luni, împărțită între 10 luni pentru proiectare și 36 de luni pentru execuție, perioadă în care acest tronson ar urma să devină una dintre piesele centrale ale viitoarei conexiuni rapide dintre Iași și rețeaua națională de autostrăzi. Daniel BACIU