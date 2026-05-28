A8 se mișcă! Contract de miliarde semnat pe SAFE

Compania Națională de Investiții Rutiere a parafat astăzi unul dintre cele mai importante contracte ale ultimilor ani: tronsonul 1 Târgu Neamț–Târgu Frumos din Autostrada „Unirii” A8, un proiect de aproape 5 miliarde de lei fără TVA, finanțat în premieră prin programul european Security Action for Europe (SAFE).

Semnarea, realizată în prezența ministrului interimar al Transporturilor, Radu Miruță, consfințește intrarea oficială a uneia dintre cele mai ambițioase secțiuni ale A8 într-o fază de implementare concretă, după ani întregi de studii, contestații și așteptări tensionate în zona Moldovei.

Contractul a fost atribuit asocierii de constructori SA&PE Construct - Tehnostrade – Spedition UMB – Euro-Asfalt, un consorțiu cu experiență masivă în lucrări de mare anvergură, iar termenul total de implementare este de 46 de luni, dintre care 10 luni sunt dedicate proiectării, iar 36 de luni execuției efective.

Pe cei aproximativ 27 de kilometri de traseu, infrastructura viitoare se anunță una de o complexitate rar întâlnită chiar și în standardele europene recente: 36 de poduri și pasaje însumând 8,5 kilometri, 4 tuneluri cu o lungime totală de 1,7 kilometri, dar și 3 noduri rutiere strategice la Moțca, Pașcani și Târgu Frumos, care vor conecta direct fluxurile de trafic dintre A8 și rețelele majore din regiune.

În plus, proiectul include o componentă considerată critică pentru coerența întregului coridor: realizarea, în maximum 12 luni, a unui segment de 5,5 kilometri de autostradă cu regim prioritar, menit să lege secțiunile deja planificate cu infrastructura existentă și viitoarea axă A7 Bacău–Pașcani.

Într-un context în care România a fost adesea criticată pentru întârzieri și fragmentarea marilor proiecte de infrastructură, oficialii mizează acum pe un ritm accelerat și pe evitarea blocajelor administrative care au afectat anterior finanțările din PNRR. Noua schemă SAFE este prezentată drept o „gură de oxigen strategică”, capabilă să stabilizeze fluxurile financiare și să reducă riscul pierderii fondurilor europene. „Este primul contract SAFE pentru această autostradă și dorim să continuăm într-un ritm susținut”, a transmis conducerea CNIR, subliniind că următoarele loturi ar putea intra rapid în linie dreaptă imediat după finalizarea procedurilor de contestație. Daniel BACIU