UAIC  intră frontal în lupta împotriva consumului de droguri

În fața unor statistici tot mai îngrijorătoare și a exploziei dosarelor legate de substanțe interzise, cea mai veche universitate modernă a țării lansează o campanie amplă de prevenire și informare dedicată studenților.

Semnalul de alarmă tras de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași vine pe fondul datelor prezentate în Raportul Național privind Situația Drogurilor 2024, realizat de Agenția Națională Antidrog, care arată că peste 12% dintre români au încercat cel puțin o dată un drog ilicit. Fenomenul este în continuă expansiune, iar anul 2025 a adus o creștere de 27% a dosarelor privind drogurile comparativ cu anul anterior. Specialiștii avertizează că tinerii și studenții rămân categoria cea mai vulnerabilă în fața consumului și a tentațiilor legate de substanțele psihoactive.

Conducerea UAIC transmite că universitatea nu mai poate rămâne un simplu spectator într-o criză care afectează direct generațiile tinere și viitorul acestora. Noua campanie urmărește să creeze un spațiu sigur în care studenții să poată primi informații reale, să înțeleagă consecințele dramatice ale consumului și să beneficieze de sprijin psihologic și consiliere specializată.

Programul include sesiuni de informare despre consumul și traficul de droguri, prezentări despre efectele devastatoare ale substanțelor asupra sănătății fizice și psihice, dar și explicații privind consecințele juridice extrem de severe ale deținerii și consumului de droguri. În paralel, vor fi organizate activități de consiliere individuală și de grup, precum și întâlniri directe între studenți și specialiști implicați zilnic în combaterea fenomenului.

Campania va fi derulată în parteneriat cu Asociația Internațională a Polițiștilor (IPA), alături de instituții-cheie din domeniul prevenirii consumului de droguri, într-o colaborare menită să ofere o imagine completă asupra unui fenomen care scapă tot mai des de sub control.

Primul eveniment major este programat pentru 3 iunie 2026, de la ora 17:00, în Aula Magna „Mihai Eminescu” a UAIC, acolo unde va avea loc o dezbatere publică de mare interes despre consumul de droguri, efectele reale ale substanțelor psihotrope, miturile false promovate în jurul drogurilor și metodele concrete prin care dependența poate fi prevenită.

La masa dezbaterii vor participa nume importante din zona antidrog, medicală și juridică: comisarul Cătălin Parfenie, șeful Serviciului Antidrog Iași, procurorul-șef DIICOT Iași, Vasile Airinei, psihologul clinician Cristina Nedelcu, medicul psihiatru Nicoleta Bobuțanu și medicul cardiolog Robert Magopeț. Partener al evenimentului este și Zona Metropolitană Iași.

Mesajul transmis de universitate este unul direct și fără echivoc: fenomenul drogurilor nu mai poate fi ignorat, iar prevenția devine o urgență majoră pentru mediul universitar și pentru întreaga societate. Carmen DEACONU