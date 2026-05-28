Peste 130.000 de români au intrat în cursa pentru un job în doar câteva luni!

* Iașul devine un centru fierbinte al competiției pentru locuri de muncă, atrăgând valuri continue de aplicanți * Cea mai puternică explozie se observă în rândul tinerilor * Segmentul 18–24 de ani domină net noile înregistrări, reprezentând 26% dintre conturile nou create, semn că generația aflată la început de drum nu mai așteaptă finalizarea studiilor pentru a intra pe piața muncii

România traversează, în 2026, una dintre cele mai intense perioade de pe piața muncii din ultimii ani, cu o efervescență care crește de la lună la lună și care arată o realitate economică tot mai apăsătoare: tot mai mulți români își caută disperat stabilitatea financiară, într-o competiție profesională care a devenit mai dură ca niciodată.

Peste 130.000 de candidați noi s-au înscris pe cea mai mare platformă online de jocuri, doar din ianuarie până în prezent, marcând o creștere de 13% față de aceeași perioadă a anului trecut. În spatele acestor cifre se conturează însă un fenomen mult mai amplu: o adevărată mobilizare națională pentru supraviețuire economică, reflectată și în cele peste 5,5 milioane de aplicări generate de utilizatori în doar câteva luni. Practic, piața muncii a intrat într-o dinamică accelerată, cu o medie uluitoare de 61,5 aplicări pentru un singur loc de muncă.

Candidații nu mai caută doar oportunități, ci siguranță, predictibilitate și un refugiu profesional într-o economie percepută ca tot mai instabilă. Fiecare aplicare devine o încercare de a prinde un loc într-un sistem în care concurența a atins cote istorice.

Cea mai puternică explozie se observă în rândul tinerilor. Segmentul 18–24 de ani domină net noile înregistrări, reprezentând 26% dintre conturile nou create, semn că generația aflată la început de drum nu mai așteaptă finalizarea studiilor pentru a intra pe piața muncii. Tot mai mulți tineri aleg să se angajeze mai devreme, presați de realitățile economice și de nevoia de experiență rapidă într-o piață în care competențele evoluează cu viteză amețitoare.

În același timp, structura pieței arată o concentrare masivă pe sectoarele de volum: retailul, serviciile, industria financiar-bancară, call-center-urile și turismul devin adevărate epicentre ale recrutării. În paralel, construcțiile și energia încep să atragă tot mai mulți candidați, seduși de pachetele salariale competitive, într-o mutare care semnalează o posibilă reașezare a forței de muncă la nivel național.

Un alt semnal puternic al schimbării vine din comportamentul candidaților: joburile remote pierd teren, după ani de creștere accelerată, coborând la sub 10% din preferințe. Tot mai mulți români revin către joburile clasice, de birou, în căutarea stabilității și a contactului direct cu echipa, într-un context în care angajatorii își reafirmă dorința de revenire la munca fizică.

În acest tablou, orașe precum București, Cluj-Napoca, Brașov, Timișoara și Iași devin centre fierbinți ale competiției pentru locuri de muncă, atrăgând valuri continue de aplicanți. Doar în luna ianuarie s-au înregistrat aproape 33.000 de conturi noi, un vârf care a setat tonul pentru întregul an. Daniel BACIU