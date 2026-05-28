Centura Podu Iloaiei, scoasă la licitație

* Proiectul Varianta de Ocolire Podu Iloaiei are o lungime de 4,377 kilometri, începe cu un sens giratoriu, imediat după traversarea linei ferate, ocolește orașul prin sud și iese din nou în „europeană” înainte de intrarea în Budăi * Varianta include două structuri majore de tip pod și pasaj, fiind conceput ca o legătură directă între DN28 și viitoarea Autostradă A8

A fost lansată oficial licitația pentru proiectarea și execuția Variantei de Ocolire Podu Iloaiei, într-un moment considerat de mulți drept unul dintre cele mai importante pentru traficul din județul Iași din ultimii ani.

Anunțul vine pe fondul unei presiuni uriașe din partea șoferilor care tranzitează zilnic zona și care au ajuns să petreacă ore întregi blocați între TIR-uri, semafoare și coloane interminabile.

Pentru mii de oameni, Podu Iloaiei a devenit sinonim cu haosul rutier, iar fiecare weekend sau zi aglomerată înseamnă kilometri întregi de mașini întinse pe DN28.

Autoritățile susțin acum că proiectul a intrat pe un traseu accelerat. În martie 2026, studiul de fezabilitate a fost preluat oficial de la DRDP Iași, iar acum s-a trecut la lansarea procedurii de licitație deschisă pentru desemnarea constructorului care va realiza atât proiectarea, cât și lucrările efective.

Investiția, estimată la aproximativ 141 de milioane de lei, este finanțată din fonduri europene prin Programul Transport 2021–2027, iar durata de execuție este evaluată la 12 luni. Odată finalizat, drumul ar urma să preia o parte semnificativă din traficul de tranzit care traversează în prezent localitatea Podu Iloaiei, una dintre cele mai aglomerate zone rutiere din județ.

Calendarul anunțat este unul extrem de ambițios și arată presiunea uriașă existentă pe acest proiect. Contractul este împărțit în două etape clare: patru luni pentru elaborarea Proiectului Tehnic și obținerea autorizației de construire, urmate de 12 luni pentru execuția efectivă a lucrărilor. Cu alte cuvinte, dacă procedurile nu vor fi blocate de contestații sau întârzieri administrative, centura ar putea deveni realitate într-un interval relativ scurt pentru standardele infrastructurii românești.

Termenul-limită pentru depunerea ofertelor este 10 iulie 2026, iar competiția este așteptată să atragă constructori importanți, în contextul în care proiectul este considerat strategic pentru descongestionarea traficului din zona metropolitană a Iașului și pentru legătura Moldovei cu viitoarele axe de mare viteză.

Miza este uriașă. Podu Iloaiei reprezintă unul dintre cele mai problematice puncte de trafic din estul României, iar blocajele constante afectează nu doar locuitorii orașului, ci întregul flux rutier dintre Iași, Pașcani și restul Moldovei. În perioadele aglomerate, coloanele de mașini se întind pe kilometri întregi, iar traversarea localității poate dura chiar și peste o oră. Daniel BACIU