Iașul devine unul dintre cele mai „tinere” județe ale țării

Val uriaș de beneficiari ai alocațiilor de stat în România! Datele oficiale publicate de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială arată o creștere accelerată a numărului de copii care primesc sprijin financiar de la stat, iar Iași se află din nou în topul național, cu cifre impresionante.

Doar în luna mai 2026, statul a virat peste 1,2 miliarde de lei pentru plata alocațiilor aferente lunii aprilie. În total, nu mai puțin de 3.590.278 de copii au beneficiat de bani, iar numărul continuă să crească de la lună la lună.

Practic, în doar patru luni, aproape 26.000 de copii au intrat în sistemul de plată al alocațiilor. Dacă în ianuarie erau înregistrați 3.564.310 beneficiari, în aprilie cifra a urcat la aproape 3,6 milioane. Creșterea este constantă și transmite un semnal puternic despre dinamica socială și economică din România.

Iașul, gigant demografic: peste 203.000 de copii primesc alocație

Județul Iași confirmă încă o dată că rămâne unul dintre cele mai populate și tinere județe din țară. Cu 203.229 beneficiari, Iașul este depășit doar de București, care a înregistrat peste 367.000 de copii beneficiari ai alocației de stat.

În spatele Iașului vin Suceava - 138.689 beneficiari, Cluj - 126.654 beneficiari.

La celălalt capăt al clasamentului se află județele cu cele mai mici cifre: Tulcea – 32.003 copii, Caraș-Severin – 36.991, Mehedinți – 37.047.

Alocațiile cresc, presiunea economică explodează

În spatele acestor cifre uriașe se ascunde însă și realitatea dură a anului 2026: pentru multe familii, alocația a devenit una dintre puținele surse stabile de bani într-o perioadă marcată de scumpiri, facturi uriașe și costuri tot mai greu de suportat.

În prezent, copiii peste 2 ani primesc 292 lei lunar, copiii sub 2 ani și cei cu dizabilități primesc 719 lei lunar.

Sumele sunt acordate inclusiv tinerilor care urmează liceul sau școala profesională, până la vârsta de 26 de ani.

Creșterea continuă a numărului de beneficiari vine într-un moment extrem de sensibil pentru economia țării. Specialiștii avertizează că, deși statul pompează sume record în sistemul social, presiunea pe buget devine din ce în ce mai mare.

În același timp, județe precum Iașul demonstrează că rămân adevărate centre demografice ale României, cu zeci de mii de familii care depind lunar de aceste plăți. Carmen DEACONU