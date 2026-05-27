Trecutul războiului iese încă la suprafață pe marile șantiere ale Moldovei. Pe traseul Autostrăzii A7, în localitatea Secuieni din județul Neamț, un muncitor a descoperit o bombă de aruncător de 82 de milimetri, muniție rămasă neexplodată din Al Doilea Război Mondial. Pirotehnicienii ISU Neamț au verificat zona și au ridicat muniția în condiții de siguranță.

Incidentul atrage din nou atenția asupra riscurilor întâlnite pe șantierele mari de infrastructură, mai ales în zone în care solul poate ascunde muniție rămasă neexplodată de peste opt decenii. Autostrada A7 este unul dintre cele mai importante proiecte rutiere aflate în lucru în Moldova, iar lucrările de săpătură pot scoate la iveală obiecte periculoase, imposibil de identificat fără intervenția specialiștilor.

A doua intervenție în aceeași zi, la Bahna

Pirotehnicienii ISU Neamț au fost solicitați și în comuna Bahna, după ce o lovitură de grenadă Panzerschreck, provenită tot din Al Doilea Război Mondial, a fost descoperită în pădurea Băhnișoara. Muniția a fost găsită de un bărbat de 46 de ani, în timpul unor lucrări la fondul forestier. Autoritățile au verificat și zona respectivă, iar muniția a fost ridicată, transportată și depozitată în condiții de siguranță, urmând să fie distrusă ulterior într-un cadru controlat.

Ce trebuie să facă oamenii când găsesc muniție veche

Astfel de descoperiri nu trebuie atinse, mutate sau lovite. Muniția rămasă neexplodată poate fi activă chiar și după zeci de ani, iar manipularea ei de către persoane neautorizate poate provoca explozii.

Procedura recomandată este simplă: persoana care observă un obiect suspect trebuie să se îndepărteze de zonă, să îi avertizeze pe cei din apropiere și să sune imediat la 112. Intervenția trebuie lăsată exclusiv în sarcina pirotehnicienilor.

Autostrada A7 și riscurile ascunse ale șantierelor din Moldova

Descoperirea de la Secuieni arată că șantierele de infrastructură nu înseamnă doar utilaje, termene și kilometri de drum, ci și riscuri istorice ascunse în teren. În Moldova, regiune traversată de fronturi și operațiuni militare în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, muniția neexplodată continuă să fie găsită în păduri, pe terenuri agricole sau în timpul lucrărilor de construcții.

Pentru muncitorii de pe șantiere, astfel de cazuri impun vigilență sporită. Pentru autorități, ele arată importanța intervențiilor rapide și a informării publice.