Municipalitatea vrea să șteargă reclamele la jocuri de noroc de pe străzile orașului

Unul dintre cele mai controversate și explozive proiecte din ultimii ani ajunge, joi, pe masa Consiliului Local Iași. Municipalitatea pregătește o ofensivă totală împotriva reclamelor stradale la jocuri de noroc, într-o încercare de a elimina din peisajul urban panourile, mesh-urile, bannerele și ecranele digitale care promovează cazinouri, pariuri sportive și „păcănele”.

Dacă proiectul va fi aprobat, Iașul ar putea deveni unul dintre primele mari orașe din România care impune restricții dure asupra publicității exterioare dedicate jocurilor de noroc. Inițiativa vine în contextul unei adevărate invazii vizuale care a cuprins orașul în ultimii ani: reclame uriașe amplasate pe bulevarde, la intersecții, lângă blocuri, în apropierea școlilor, stațiilor de autobuz și a zonelor circulate intens de tineri și minori.

Autoritățile locale susțin că actualul regulament privind publicitatea stradală, aprobat încă din 2007, nu conține prevederi clare care să limiteze promovarea agresivă a industriei jocurilor de noroc. Între timp însă, fenomenul a explodat. Orașul a ajuns împânzit de reclame luminoase și mesaje comerciale imposibil de ignorat, afișate permanent în spațiul public.

Potrivit documentelor oficiale, municipalitatea consideră că acest tip de publicitate are „un caracter invaziv și permanent”, afectând atât imaginea urbană, cât și expunerea populației - în special a minorilor - la mesaje care normalizează dependența de jocuri de noroc.

În spatele proiectului stă o idee simplă, dar extrem de puternică: spațiul public nu trebuie transformat într-un teren de bombardament vizual pentru industria pariurilor și a cazinourilor. Oficialii locali vorbesc despre nevoia unui „cadru urban echilibrat”, despre protejarea comunității și despre responsabilitatea administrației de a interveni atunci când interesul public este afectat.

Practic, proiectul urmărește completarea regulamentului local astfel încât publicitatea exterioară pentru jocuri de noroc să fie interzisă pe raza municipiului Iași. Vizate sunt toate formele de promovare stradală: panouri publicitare, bannere, mesh-uri, ecrane LED și alte mijloace de reclamă amplasate în spațiile publice sau vizibile din domeniul public.

Miza este uriașă. În ultimii ani, industria jocurilor de noroc a investit masiv în publicitate outdoor, iar reclamele au devenit omniprezente în marile orașe. Iașul nu a făcut excepție. De la cartierele aglomerate până la arterele centrale, imaginile agresive, luminile puternice și sloganurile comerciale au devenit parte din decorul zilnic al orașului.

Inițiatorii proiectului spun însă că orașul a ajuns într-un punct critic. Expunerea constantă la astfel de reclame nu mai poate fi ignorată, mai ales într-un context social în care dependența de jocuri de noroc produce efecte dramatice asupra familiilor, tinerilor și persoanelor vulnerabile.

Un accent special este pus pe protecția minorilor. Documentele care însoțesc proiectul arată că publicitatea stradală este imposibil de evitat și poate influența comportamentele sociale prin expunere repetată. Tocmai de aceea, administrația locală consideră că limitarea acestor reclame reprezintă nu doar o măsură urbanistică, ci și una de protecție socială. Carmen DEACONU