UMB pune mâna pe primul mare contract SAFE al Autostrăzii Unirii!

Moment istoric pentru una dintre cele mai așteptate autostrăzi din România! După ani întregi de promisiuni, blocaje, studii și dispute politice, Autostrada „Unirii” A8 face un nou pas decisiv spre realitate. Compania Națională de Investiții Rutiere se pregătește să semneze primul contract cu finanțare SAFE pentru sectorul Moțca – Iași – Ungheni, iar marele câștigător este asocierea condusă de grupul controlat de Dorinel Umbrărescu.

Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor a respins oficial contestația depusă pentru acest contract, eliminând ultimul obstacol major din calea semnării. Astfel, asocierea formată din SA&PE Construct, Tehnostrade, Spedition UMB și compania bosniacă Euro-Asfalt intră în linie dreaptă pentru unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră din Moldova.

Vorbim despre Tronsonul 1 Târgu Neamț – Târgu Frumos, o bucată strategică de 27 de kilometri din viitoarea Autostradă A8, proiect considerat vital pentru conectarea Moldovei la rețeaua europeană de transport și pentru ieșirea regiunii din izolarea economică.

Și nu este vorba despre o autostradă simplă.

Datele proiectului arată dimensiunea uriașă a lucrărilor care urmează să înceapă. Pe cei 27 de kilometri vor fi construite nu mai puțin de 36 de poduri și pasaje, cu o lungime totală de aproximativ 8,5 kilometri. Practic, aproape o treime din traseu va fi formată din structuri suspendate spectaculoase.

În plus, proiectul include și patru tunele, cu o lungime totală de 1,7 kilometri, dar și trei noduri rutiere majore, la Moțca, Pașcani și Târgu Frumos, puncte esențiale pentru conectarea traficului regional și național.

Miza este însă mult mai mare decât simpla construcție a unui tronson de autostradă.

Contractul are o componentă strategică uriașă: realizarea rapidă a unei legături directe între Autostrada Moldovei A7 și viitoarea A8. În acest sens, constructorul va trebui să execute cu prioritate, în maximum 12 luni, un segment de autostradă de 5,5 kilometri care va conecta secțiunea Leghin – Târgu Neamț cu DN2 și implicit cu A7 Bacău – Pașcani.

De altfel, faptul că acesta este primul contract cu finanțare SAFE pentru A8 este extrem de important. SAFE reprezintă noul mecanism european de finanțare destinat proiectelor strategice de infrastructură, ceea ce arată că Bruxelles-ul începe să trateze serios coridorul est-vest care leagă Moldova de Transilvania și mai departe de Europa.

În spatele cifrelor și al termenelor se află însă și o miză politică și economică enormă. Autostrada A8 a fost ani la rând simbolul frustrării Moldovei, regiunea care s-a simțit abandonată în marile planuri de infrastructură ale României. Proteste, marșuri, campanii civice și presiuni constante au ținut proiectul viu, în ciuda întârzierilor și controverselor.

Acum, pentru prima dată după foarte mult timp, lucrurile par să intre într-o fază ireversibilă.

Dacă semnarea contractului va avea loc fără alte blocaje, Moldova ar putea vedea în sfârșit utilajele intrând pe unul dintre cele mai așteptate trasee din ultimele decenii. Daniel BACIU