Casa Junimii devine cinema. Un nou club de film începe la Iași

Muzeul „Vasile Pogor” – Casa Junimii intră, la final de mai, pe harta spațiilor ieșene dedicate filmului. Duminică, 31 mai 2026, de la ora 14:00, aici va avea loc prima întâlnire a Clubului de film Terminus Cinema, un proiect anunțat de Muzeul Național al Literaturii Române Iași și adresat publicului interesat de istoria cinematografiei.

Evenimentul propune un format de club local, gândit pentru iubitorii de film care caută un loc de întâlnire, discuție și descoperire a unor opere importante din cinematografia mondială. Într-un oraș în care oferta culturală este dominată de festivaluri, spectacole și evenimente punctuale, apariția unui club de film într-un muzeu adaugă o direcție nouă: aceea a comunităților culturale mici, construite în jurul vizionării și dialogului.

Un club pentru cinefili, într-un muzeu al memoriei literare

Prima întâlnire Terminus Cinema va avea loc la Muzeul „Vasile Pogor” – Casa Junimii, spațiu asociat cu istoria literară a Iașului și cu memoria Societății Junimea. Alegerea locului schimbă perspectiva asupra muzeului: Casa Junimii nu mai funcționează doar ca spațiu de patrimoniu și vizitare, ci și ca loc în care publicul poate reveni pentru forme contemporane de consum cultural.

Potrivit anunțului MNLR Iași, clubul se adresează cinefililor care vor să descopere opere importante din istoria cinematografiei. Evenimentul este programat duminică, 31 mai, de la ora 14:00, la Muzeul „Vasile Pogor” – Casa Junimii.

De ce contează un club de film la Iași

Terminus Cinema poate deveni un punct de întâlnire pentru un public alternativ: studenți, profesori, artiști, tineri interesați de cinema, dar și ieșeni care caută evenimente culturale de dimensiuni mai mici, cu ritm mai lent și conținut mai specializat.

În ultimii ani, Iașul a început să folosească tot mai des spațiile muzeale pentru evenimente care depășesc formula expoziției clasice: lecturi, conferințe, proiecții, întâlniri cu autori sau programe educative. Muzeul „Vasile Pogor” – Casa Junimii a găzduit și proiecții în cadrul unor programe cinematografice europene, semn că spațiul poate susține și activități legate de film.

Noul club vine, astfel, într-un context în care publicul cultural caută nu doar evenimente mari, ci și locuri de întâlnire recurente, unde filmul poate fi discutat, nu doar consumat.

Casa Junimii, între patrimoniu și public nou

Muzeul „Vasile Pogor” este una dintre adresele simbolice ale culturii ieșene. Transformarea sa temporară într-un spațiu de cinema aduce aproape două lumi: literatura și filmul, patrimoniul și imaginea, memoria culturală și publicul tânăr.

Pentru Iași, miza unui astfel de proiect nu ține doar de o singură proiecție, ci de posibilitatea de a construi o comunitate cinefilă într-un loc cu greutate culturală. Într-un oraș universitar, cu public tânăr și cu interes crescut pentru evenimente de nișă, un club de film poate funcționa ca o alternativă la programul cinematografelor comerciale.

Maura ANGHEL