Finalul lunii mai aduce la Iași un mini-maraton teatral. Timp de patru seri consecutive, publicul poate alege între „Casa cu stihii”, „Chirița în provinție”, „Jocul dragostei și al întâmplării” și „Domnul Vulpe”, spectacole programate la Teatrul Național „Vasile Alecsandri” și la Uzina cu Teatru. Iașul intră în ultimul weekend din mai cu una dintre cele mai dense oferte teatrale ale lunii. Între 28 și 31 mai 2026, Teatrul Național „Vasile Alecsandri” programează patru spectacole în patru zile, într-o succesiune care poate transforma finalul de săptămână într-un adevărat traseu cultural prin oraș.

Seria începe joi, 28 mai, de la ora 19:30, la Uzina cu Teatru, cu „Casa cu stihii”, spectacol după textul Stelei Giurgeanu. Continuă vineri, 29 mai, de la ora 19:00, cu „Chirița în provinție”, una dintre cele mai cunoscute comedii ale repertoriului românesc. Sâmbătă, 30 mai, tot de la ora 19:00, este programat „Jocul dragostei și al întâmplării”, iar duminică, 31 mai, de la ora 19:00, publicul este așteptat la „Domnul Vulpe”.

Un final de mai cu teatru pentru publicuri diferite

Cele patru titluri acoperă registre diferite și pot atrage categorii variate de spectatori. „Casa cu stihii” deschide seria într-un spațiu mai apropiat de teatrul de laborator, la Uzina cu Teatru, unde publicul caută adesea montări cu miză contemporană și atmosferă intensă. „Chirița în provinție” aduce în prim-plan comedia românească, satira socială și un personaj intrat de mult în memoria culturală locală.

În weekend, programul continuă cu un titlu clasic al dramaturgiei franceze, „Jocul dragostei și al întâmplării”, și cu „Domnul Vulpe”, spectacol care închide luna teatrală pe scena Naționalului ieșean.

Teatrul, una dintre ancorele weekendului cultural la Iași

Pentru Iași, un asemenea program contează nu doar ca ofertă artistică, ci și ca semn al felului în care orașul își construiește ritmul cultural de weekend. Într-o perioadă în care publicul caută experiențe urbane, nu doar evenimente izolate, patru spectacole consecutive pot funcționa ca motiv de ieșire în oraș, de întâlnire, de consum cultural și, pentru vizitatori, de prelungire a șederii.

Teatrul Național „Vasile Alecsandri” rămâne una dintre instituțiile culturale-reper ale Iașului, iar programarea de final de mai arată o strategie simplă, dar eficientă: titluri diferite, seri consecutive, spații complementare și acces la repertoriu variat. Pentru public, alegerea nu mai este între „merg sau nu la teatru”, ci între mai multe feluri de a petrece o seară de mai în centrul cultural al orașului.

Maura ANGHEL