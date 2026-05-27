Camera Deputaților a adoptat proiectul de lege prin care apicultorii vor putea primi un ajutor de stat de 15 euro pentru fiecare familie de albine. Măsura vizează susținerea sectorului apicol într-o perioadă în care crescătorii de albine reclamă costuri tot mai mari, producții afectate de vreme și dificultăți în menținerea stupinelor.

Pentru județul Iași, miza nu este una simbolică. Potrivit datelor publicate de Agenția Națională pentru Zootehnie, în județ erau declarați 881 de apicultori și 67.771 de familii de albine. La un sprijin de 15 euro pentru fiecare familie de albine, valoarea potențială a ajutorului pentru apicultorii ieșeni ar putea ajunge la 1.031.940 de euro, dacă toate familiile declarate ar fi eligibile și incluse la plată.

Sprijin pe trei ani pentru familiile de albine

Schema este gândită ca ajutor temporar pentru sectorul apicol, pe perioada 2026–2028. În forma discutată înaintea votului final, sprijinul fusese majorat de la 12 la 15 euro pentru fiecare familie de albine, cu un plafon maxim anual de 170 de milioane de lei.

Ajutorul are rolul de a acoperi o parte din costurile de întreținere a stupinelor, mai ales hrana familiilor de albine, tratamentele și cheltuielile curente ale apicultorilor. Reprezentanții sectorului au arătat că 2025 a fost un an dificil, cu pierderi importante de familii de albine și producții de miere afectate.

Cine ar putea primi banii

Pentru a beneficia de sprijin, apicultorii trebuie să aibă familiile de albine înscrise în baza națională de date apicole gestionată de Agenția Națională pentru Zootehnie, să dețină stupine înregistrate sau autorizate sanitar-veterinar și să nu se afle în lichidare ori faliment la momentul accesării ajutorului.

În practică, pentru apicultorii din Iași, noua schemă ar putea însemna bani direcți pentru menținerea familiilor de albine peste iarnă, refacerea efectivelor și acoperirea unei părți din costurile care au crescut în ultimii ani. Suma nu rezolvă toate problemele sectorului, dar poate deveni un sprijin important pentru stupinele mici și medii, mai ales în zonele rurale unde apicultura completează veniturile gospodăriilor.

Iașul are una dintre cele mai active zone apicole din Moldova, cu sute de apicultori și aproape 69.000 de familii de albine declarate oficial.

Dan DIMA