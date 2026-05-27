Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași deschide orașul pentru studenți străini interesați de limba română, cultură și experiențe academice în România. Înscrierile la Școala de vară internațională „România – Limbă și civilizație”, organizată de Facultatea de Litere, sunt deschise până pe 31 mai 2026, iar programul va avea loc în perioada 15–31 iulie 2026.

Școala de vară internațională „România – Limbă și civilizație” are o istorie de peste cinci decenii și reunește anual participanți interesați de limba română, literatura română, cultura locală și contextul european al României. Pentru Iași, programul nu este doar un eveniment academic, ci și o formă de promovare internațională a orașului.

Participanții au ocazia să intre în contact cu mediul universitar ieșean, cu patrimoniul cultural al orașului și cu viața academică a celei mai vechi universități moderne din România. Într-un context în care universitățile românești caută să atragă tot mai mulți studenți străini, asemenea programe devin o poartă de intrare spre viitoare mobilități, colaborări academice sau chiar studii universitare în România.

De ce contează pentru Iași

Iașul este deja unul dintre marile centre universitare ale țării, cu zeci de mii de studenți și cu o viață academică puternic legată de identitatea orașului. Prezența cursanților străini la o școală de vară adaugă o dimensiune internațională vizibilă: orașul devine spațiu de învățare, de întâlnire culturală și de promovare a limbii române.

Pentru Facultatea de Litere, programul are și o miză de imagine academică. Limba română este prezentată nu doar ca disciplină de studiu, ci ca experiență vie, legată de literatură, istorie, cultură urbană și dialog intercultural. Pentru participanți, Iașul poate deveni primul contact direct cu România universitară.

Înscrieri până pe 31 mai

Cei interesați se pot înscrie până la data de 31 mai 2026. Facultatea de Litere anunță că programul se adresează candidaților internaționali, inclusiv celor care aplică pentru burse acordate prin Ministerul Educației. Detaliile privind formularul de înscriere și condițiile de participare sunt disponibile pe pagina oficială a Școlii de vară.

Ediția din 2026 vine într-un moment în care universitățile concurează tot mai mult pentru vizibilitate internațională, iar orașele universitare devin importante nu doar prin programele de studii, ci și prin capacitatea de a oferi experiențe culturale relevante. În acest peisaj, Iașul mizează pe una dintre resursele sale cele mai puternice: tradiția academică.

Clara DIMA