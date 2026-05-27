Primăria scoate la licitație 15 locuri de parcare, în trei zone ale orașului

Criza locurilor de parcare continuă să pună presiune pe șoferii din municipiu, iar începutul lunii iunie vine cu o nouă serie de licitații organizate de municipalitate pentru parcările de reședință din Iași.

Direcția Exploatare Patrimoniu din cadrul Primăria Municipiului Iași a anunțat organizarea, pe 9 iunie 2026, a trei licitații publice cu strigare pentru închirierea mai multor locuri de parcare, într-un context în care cererea pentru astfel de spații rămâne uriașă în multe cartiere ale orașului.

Licitațiile vor avea loc la sediul instituției din șoseaua Națională nr. 43 și sunt dedicate exclusiv locatarilor din anumite blocuri arondate parcărilor respective.

Prima licitație este programată la ora 10:00 și vizează închirierea locului de parcare nr. 4 din parcarea de reședință situată pe strada Stejar nr. 37A. La această procedură pot participa locatarii din blocurile A1, I5 și Z1.

O oră mai târziu, la 11:00, municipalitatea va organiza cea de-a doua licitație, pentru locurile de parcare nr. 10 și 22 din parcarea de reședință de pe Aleea Mircea cel Bătrân nr. 20. Drept de participare au locatarii blocurilor E1D, R9 și T1.

Cea mai mare miză a zilei va fi însă la ora 12:00, când vor fi scoase la licitație nu mai puțin de 13 locuri de parcare, numerotate de la 27 la 39, în parcarea de reședință de pe strada Pantelimon Halipa nr. 9. Interesul este așteptat să fie ridicat, având în vedere numărul mare de locatari eligibili din blocurile G2, G3, H6, H7, H8, H9 și 850.

Municipalitatea a precizat că dosarele pentru participare trebuie depuse exclusiv în format electronic, prin transmiterea documentelor scanate la adresa dedicată licitațiilor: licitatii.camera12@gmail.com.

Termenul-limită pentru depunerea dosarelor este 4 iunie 2026, ora 13:00, iar cei interesați pot obține informații suplimentare despre documentație și condițiile de participare de la Direcția Exploatare Patrimoniu, la numărul de telefon 0232/264246, interior 113.