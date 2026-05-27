Ateneul Național din Iași pregătește, pe 1 iunie 2026, un program special pentru copii și familii, care începe dimineața la Catedrala Mitropolitană și continuă cu spectacole pe Esplanada Teatrului Național și la Sala Unirii. Evenimentul combină muzica, teatrul și o reinterpretare modernă, cu elemente VR, a romanului „Împăratul Muștelor”.

Ziua Internațională a Copilului va fi marcată la Iași printr-un program care încearcă să aducă împreună trei zone diferite ale sărbătorii: comunitatea, muzica și teatrul. Ateneul Național din Iași anunță pentru 1 iunie 2026 o suită de evenimente dedicate copiilor, părinților și publicului larg, într-o zi care va începe la Catedrala Mitropolitană și se va încheia la Sala Unirii, cu o premieră teatrală în dublă reprezentație.

Programul începe la ora 09:00, la Catedrala Mitropolitană, cu „Liturghia Copiilor”. De la ora 12:30, evenimentele se mută pe Esplanada Teatrului Național, unde este programat spectacolul de gală „Ritmul Copilăriei”. Tot pe 1 iunie, la Sala Unirii, publicul va putea urmări premiera spectacolului „Împăratul Muștelor 2.0”, programată de la orele 12:00 și 18:00.

Coruri de copii, dans și spectacol pe Esplanada Teatrului Național

Momentul de la Catedrala Mitropolitană va fi susținut de Corul de Copii al Municipiului Iași, dirijat de Cosmin Morariu, Corul „Stejărelul” din comuna Bârnova, coordonat de Radu Dumitru, și Corul Școlii „Varlaam Mitropolitul”, îndrumat de Ilinca Furtună.

Aceiași copii vor urca apoi pe Esplanada Teatrului Național, în cadrul concertului de gală „Ritmul Copilăriei”. Lor li se vor alătura Corul Armonia, dirijat de Lorena Bulei, și Trupa de Dans Mini Q's, coordonată de coregrafa Bianca David. Ateneul anunță un spectacol „susținut de copii pentru copii”, într-o formulă care pune în centru energia și expresivitatea celor mici.

„Împăratul Muștelor 2.0”, premieră cu gaming și realitate virtuală

Partea cea mai spectaculoasă a programului este premiera „Împăratul Muștelor 2.0”, o reinterpretare modernă a operei lui William Golding. Spectacolul este construit în jurul conceptului „6 jucători – o misiune – intră în joc” și mută povestea într-un univers apropiat de noile generații: gaming, realitate virtuală, junglă imprevizibilă și elemente de reality show.

Conceptul, scenariul și regia sunt semnate de Cezara Fantu. Din distribuție fac parte actorii Mălina Balcan, Gelu Ciobotaru, Codrin Dănilă, Florin Gorgos, Alexandra Paftală și Daniel Popa. Scenografia este realizată de Alina Dincă Pușcașu, coregrafia de Alexandru Radu, iar designul tehnic de lumini, video și sunet este asigurat de Cristi Bortoș, Dragoș Dobai și Andrei Marici.

O zi între rugăciune, cântec și teatru

Mihai G. Marius-Andrei, managerul Ateneului Național din Iași, spune că programul a fost gândit ca o celebrare a copilăriei și a comunității. „Prin acest program festiv complex, ne-am dorit să transformăm Ziua Copilului într-o celebrare a purității și o experiență teatrală adaptată noilor generații, oferind publicului o călătorie emoționantă de la rugăciune la spectacol”, a declarat managerul Ateneului Național din Iași.

El a mai subliniat că prezența corurilor de copii la Catedrala Mitropolitană și pe Esplanada Teatrului Național marchează „misiunea noastră de a cultiva valorile spirituale”, iar alegerea Cezarei Fantu pentru direcția scenică a premierei este prezentată drept „un pas firesc”, datorat talentului ei confirmat prin premii.

Clara DIMA