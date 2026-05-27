Copiii din clasa I B de la Colegiul Național „Mihai Eminescu” Iași, coordonați de învățătoarea Gabriela Bădiliță-Andronic, au demonstrat că solidaritatea se învață de la cele mai mici vârste. După ce, de Paști, s-au mobilizat și au donat cărți pentru copiii de la Școala Frenciugi, micii elevi au ales acum să ducă bucurie și bătrânilor de la Centrul de la Podu Iloaiei.

Cu emoție, grijă și multă candoare, copiii au pregătit daruri și un mesaj scris de mână pentru „bunicii” pe care, deși nu îi cunosc, îi poartă în gând. În scrisoarea lor, elevii le transmit vârstnicilor „multă iubire, zâmbete și îmbrățișări” și le amintesc că sunt importanți și iubiți.

„Chiar dacă nu ne cunoaștem, ne gândim la voi cu drag. Vă dorim multă sănătate și bucurie! Să nu uitați niciodată că sunteți importanți și iubiți”, au scris copiii din clasa I B.

Gestul lor arată că generozitatea nu are nevoie de gesturi spectaculoase pentru a schimba o zi. Uneori, o carte dăruită unui copil, un pachet pregătit pentru un bătrân sau câteva rânduri scrise cu suflet pot aduce mai multă lumină decât ne imaginăm.

Prin astfel de acțiuni, elevii învață nu doar să dăruiască, ci și să vadă lumea din jur cu empatie. Învață că există copii care au nevoie de cărți, bătrâni care au nevoie de atenție și comunități care se construiesc prin oameni dispuși să ajute.

Lanțul de bine poate continua. Ieșenii sunt invitați să se alăture acestei povești de generozitate cumpărând invitații la evenimentul „Poveștile Iei”, care va avea loc pe 6 iunie și este dedicat sprijinirii bătrânilor de la Centrul de la Podu Iloaiei.

Fiecare invitație cumpărată înseamnă mai mult decât participarea la un eveniment. Înseamnă grijă, prezență și un semn că vârstnicii nu sunt singuri. Iașul poate arăta, încă o dată, că binele se face împreună. Maura ANGHEL