Iașul este chemat să umple sala de spectacole a Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” pentru un concert caritabil dedicat copiilor care luptă cu cancerul. Evenimentul „Simfonia Generozității” strânge fonduri pentru activități creative și terapeutice desfășurate în Secția de Oncopediatrie a Spitalului „Sfânta Maria” din Iași.

Muzica devine, pentru o seară, formă de sprijin, emoție și solidaritate. Asociația „O lacrimă de fericire” organizează, pe 5 iunie 2026, concertul caritabil „Simfonia Generozității – Muzica ne dă aripi de super-erou!”, un eveniment dedicat copiilor internați în cadrul Secției de Oncopediatrie a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” din Iași.

Concertul va avea loc de la ora 18.00, în Sala de spectacole „Mihai Eminescu” a Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” Iași. Biletele sunt puse în vânzare online, iar mesajul organizatorilor este simplu: „1 bilet = o donație pentru o zi de copilărie redată”.

Evenimentul are un scop concret: strângerea de fonduri pentru activitățile creative și terapeutice prin care voluntarii asociației încearcă să aducă zâmbete, culoare și momente de normalitate copiilor aflați în tratament oncologic.

Corul Angeli și trei invitate speciale, pe scena BCU Iași

Programul artistic va fi susținut de Corul Angeli, sub bagheta dirijorului Florin David, alături de invitatele speciale Ana Maria Donose, Cristina Grigoraș și Simona Tanasă. Pentru public, concertul este mai mult decât un eveniment muzical. Este o invitație la participare directă, într-o campanie în care fiecare bilet cumpărat se transformă în sprijin pentru copiii care trec prin una dintre cele mai grele încercări ale vieții.

„Fiecare cântec va purta un mesaj. Fiecare rând de aplauze va însemna sprijin. Fiecare bilet va reda o zi de copilărie”, a spus Anca Damaschin, organizatoarea evenimentului.

Cine sunt copiii pentru care se cântă

Asociația „O lacrimă de fericire” lucrează cu micii pacienți de la Oncopediatrie și își descrie misiunea ca fiind aceea de a aduce clipe de bucurie copiilor internați la Secția de Oncologie a Spitalului „Sfânta Maria” din Iași. Organizația arată că este prezentă săptămânal alături de copii și familiile lor, oferind sprijin emoțional în timpul tratamentului.

Pentru un copil diagnosticat cu o boală gravă, joaca, desenul, muzica sau o activitate creativă nu sunt simple momente de timp liber. Ele pot deveni pauze de respirație, forme de curaj și legături cu o copilărie care nu trebuie pierdută în spatele tratamentelor, analizelor și zilelor de spital.

Iașul, chemat să transforme aplauzele în ajutor

„Simfonia Generozității” mizează tocmai pe această idee: comunitatea poate ajuta nu doar prin donații mari, ci și prin gesturi accesibile, prin prezență, prin cumpărarea unui bilet, prin susținerea publică a unor copii care au nevoie să simtă că nu sunt singuri.

Evenimentul este programat într-un spațiu simbolic al Iașului, Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu”, și aduce împreună artiști, voluntari, familii și oameni care vor să transforme o seară de muzică într-un act de generozitate.

Pentru cei care vor să participe, concertul are loc vineri, 5 iunie 2026, ora 18.00, la BCU Iași, Sala de spectacole „Mihai Eminescu”. Biletele pot fi achiziționate prin platforma Biletin.

Maura ANGHEL