Un nou val de tensiune a cuprins miercuri dimineață, 27 mai 2026, sediul Primăriei Iași, unde procurori ai Direcția Națională Anticorupție au ajuns pentru verificări într-un dosar cu implicații financiare majore, cunoscut în spațiul public drept „dosarul Păcura”.

Potrivit unor surse apropiate anchetei, procurorii ar analiza documente și fluxuri administrative legate de dispariția unei cantități semnificative de păcură din stocurile CET II Holboca, prejudiciul estimat depășind, în acest moment, pragul de 2 milioane de lei.

Informațiile neoficiale indică faptul că investigațiile nu s-ar limita doar la lipsa efectivă a combustibilului din depozite, ci și la modul în care situația ar fi fost gestionată ulterior la nivel administrativ, inclusiv posibile justificări contabile și operațiuni financiare derulate către structuri din zona rezervelor de stat.

Surse citate în context susțin că verificările ar fi vizat inclusiv sediul administrației locale, iar procurorii ar fi solicitat documente relevante din mai multe departamente.

În același context, numele primarului Mihai Chirica este menționat în spațiul informațional ca parte a zonelor administrative verificate, fără ca până la acest moment să existe o comunicare oficială detaliată privind natura exactă a actelor ridicate sau statutul procesual al persoanelor implicate.

În aprilie 2026, Mihai Chirica a fost chemat la DNA pentru a oferi explicații în același dosar. La ieșirea de la audieri, edilul a declarat că procurorii l-au întrebat dacă municipalitatea deține o evidență clară a rezervei de stat. „Înțeleg că este o dilemă referitoare la Rezerva de Stat de păcură, cea preluată de la Veolia. Am fost întrebat dacă avem o evidență asupra acestei rezerve. Avem doar ceea ce ni s-a pus la dispoziție de ANRSPS (Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale - n.r.), urmând ca prin expertize pe care noi le-am făcut deja să se lămurească și dumnealor. Deocamdată se fac investigații. Au mai fost și niște colegi de la contabilitate”, declara atunci primarul Iașului.

Edilul a precizat că a fost audiat „în calitate de primar” și a susținut că suspiciunile anchetatorilor sunt legate de plata unei facturi către unitatea militară care administrează Rezerva de Stat. „Suspiciunea era legată de faptul că noi am plătit o factură către UM 515, Rezervele de Stat. De fapt, cică nu trebuia să le plătim, dar noi suntem obligați să le plătim pentru că se face sub traiectul altei legi. Nu este o tranzacție comercială. Unitatea militară este cu regim special, face parte din CSAT. Ea se plătește pur și simplu. Noi nu am achiziționat nimic. Am avut doar tranzacții pe Rezerva de Stat pentru anul 2022”, afirma Mihai Chirica.

Primarul a mai declarat că între municipalitate și reprezentanții Rezervei de Stat există un litigiu aflat pe rolul instanțelor din București. „Discuția a devenit tensionată cu UM 515, i-am dat în judecată, avem proces la București, pentru că noi considerăm că avem dreptate și avem și documentele care să demonstreze că avem dreptate”, a mai spus edilul.

Surse apropiate anchetei susțin că ar fi vorba despre câteva sute de tone de păcură din stocurile CET Iași, care ar fi dispărut în urmă cu mai mulți ani.

Dosarul „Păcura” se conturează astfel ca una dintre cele mai sensibile investigații care vizează infrastructura energetică și administrarea stocurilor strategice din municipiu, într-un context în care fiecare nou detaliu amplifică presiunea publică și interesul asupra modului în care au fost gestionate resursele energetice ale orașului.

„În legătură cu prezența unor forțe ale Poliției și Jandarmeriei la sediul Primăriei Municipiului Iași în cursul zilei de astăzi, 27 mai 2026, vă aducem la cunoștință faptul că acțiunea se referă la verificarea unor documente din arhivă și corespondența instituției referitoare la relațiile dintre Primărie, SC Termo-Service SA și Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale. Precizăm că, așa cum prevede legislația în vigoare, primarul Mihai Chirica, în calitatea sa de conducător al Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Iași, a fost informat de această acțiune, iar procedura legală presupune aducerea la cunoștință a acțiunii de către anchetatori. Primarul Mihai Chirica își desfășoară în continuare activitatea conform agendei, iar în cursul zilei de astăzi, 27 mai 2026, se află la București în interes de serviciu. Mai multe detalii despre subiectul anchetei vor fi aduse la cunoștința opiniei publice de către anchetatori”, se arată într-un comunicat transmis de municipalitate.

armen DEACONU, Laura RADU