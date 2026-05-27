Târgul „Cucuteni – 5000” și Festivalul de Fanfare, în iunie, în Parcul Copou

Iașul își reconfirmă, și în 2026, statutul de capitală culturală a Moldovei istorice, mizând pe continuitate, tradiție și evenimente care au devenit deja parte din identitatea urbană. Într-un context în care multe orașe își caută reperele culturale, municipiul merge mai departe cu unul dintre cele mai longevive și recognoscibile evenimente etnofolclorice din România.

Consiliul Local urmează să aprobe încheierea unui acord de parteneriat între Iași și Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Iași, instituție aflată în subordinea Consiliului Județean Iași, pentru organizarea a două manifestări de referință: Târgul Național de Ceramică Tradițională „Cucuteni – 5000” și Festivalul de Fanfare.

Târgul „Cucuteni – 5000”, ajuns la ediția a LVI-a, este mai mult decât o expoziție de meșteșuguri. Este o demonstrație de continuitate culturală, o punte între patrimoniul neolitic Cucuteni și creația artizanală contemporană. În fiecare an, Parcul Copou devine un spațiu viu, în care olari, meșteri populari și artiști tradiționali din întreaga țară își expun lucrările în fața publicului ieșean și a miilor de vizitatori.

În paralel, Festivalul de Fanfare aduce în prim-plan o altă dimensiune a culturii populare: muzica de fanfară, cu repertoriu tradițional, spectacole în aer liber și o atmosferă festivă care transformă orașul într-o scenă deschisă.

Potrivit proiectului de hotărâre, cele două evenimente vor avea loc în perioada 25–28 iunie 2026, cu organizarea logistică în data de 25 iunie și desfășurarea efectivă a manifestărilor în zilele următoare, în Parcul Copou.

Pentru realizarea întregului program, organizatorii au solicitat o finanțare de 16.000 lei din bugetul local al municipiului Iași: 10.000 lei pentru Târgul de ceramică și 6.000 lei pentru Festivalul de fanfare. Suma, deși relativ modestă în raport cu amploarea simbolică a evenimentelor, este justificată prin rolul acestora în promovarea patrimoniului cultural local și național.

Autoritățile locale argumentează că astfel de manifestări nu sunt simple spectacole sezoniere, ci instrumente de conservare și promovare a identității culturale. Într-un oraș care își asumă constant rolul de „Capitală Istorică a României”, aceste evenimente contribuie la consolidarea imaginii Iașului ca pol cultural regional și național. Carmen DEACONU