ISU Iași are un campion mondial!

* Sergent major Lupchian Robert Gheorghe, militar în cadrul Detașamentului de Pompieri Târgu Frumos, a devenit campion mondial de Qwan Ki Do * acesta a mai cucerit medalia de bronz la proba de luptă Giao Dau și medalia de bronz la proba tehnică în pereche – Co Vo Dao Song Luyen, alături de logodnica sa!

Un pompier ieșean a cucerit lumea și a ridicat tricolorul României pe cea mai înaltă treaptă a podiumului mondial

Poveste impresionantă pentru Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza” al Județului Iași! Un tânăr pompier din Iași demonstrează că adevărații eroi nu salvează doar vieți, ci pot scrie și istorie pentru România în marile competiții internaționale.

Sergent major Lupchian Robert Gheorghe, militar în cadrul Detașamentului de Pompieri Târgu Frumos, a reușit o performanță extraordinară la Campionatul Mondial de Qwan Ki Do desfășurat la București, între 22 și 24 mai 2026: a devenit campion mondial și a adus aurul planetei în România!

În fața unor sportivi de elită din întreaga lume, pompierul ieșean a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului la proba de luptă Co Vo Dao Giao Dau, categoria 25–39 ani masculin, centuri negre, oferind unul dintre cele mai emoționante momente ale competiției.

Dar performanța lui Robert nu s-a oprit aici. A mai cucerit medalie de bronz la proba de luptă Giao Dau, medalie de bronz la proba tehnică în pereche – Co Vo Dao Song Luyen, alături de logodnica sa.

În spatele acestor medalii nu stă doar talentul. Stau ani întregi de sacrificii, sute de antrenamente, durere, disciplină și ambiția unui om care nu a renunțat niciodată la visul său.

Robert practică Qwan Ki Do din 2016 și, pas cu pas, și-a construit drumul către performanță. Din 2017 participă constant la competiții naționale și a reușit să cucerească nu mai puțin de șapte titluri naționale la probele de luptă.

Astăzi poartă cu mândrie Centura Neagră 1 Dang și reprezintă Clubul Long Ho Pașcani, una dintre cele mai puternice structuri sportive care au contribuit la lotul României pentru această competiție mondială.

Însă viața lui Robert nu se rezumă la sport. El este unul dintre oamenii care, zi de zi, intră în foc și în situații-limită pentru a salva vieți. Absolvent al Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu”, tânărul activează din aprilie 2024 în cadrul ISU Iași și face deja parte din lotul sportiv al inspectoratului.

Parcursul său impresionant continuă și în plan academic. A absolvit Facultatea de Inginerie Industrială din cadrul Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău și este student în anul al doilea la Facultatea de Educație Fizică și Sport din cadrul Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Andrei TURCU