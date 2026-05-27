Primăria revizuiește proiectul Lacul CUG II

Malurile Lacului CUG II urmează să fie complet transformate printr-o investiție de peste 16 milioane de lei, finanțată prin Programul Regional Nord-Est 2021–2027.

Proiectul „Amenajare mal Lac Cug II” a intrat într-o nouă etapă după ce municipalitatea a fost nevoită să revizuiască soluțiile tehnice și indicatorii economici în urma clarificărilor solicitate pentru accesarea fondurilor europene.

Planurile arată însă o schimbare majoră de imagine pentru întreaga zonă. Dacă proiectul va fi implementat integral, Lacul CUG II ar putea deveni unul dintre cele mai moderne spații verzi și de agrement din municipiu.

Autoritățile pregătesc un ponton flotant amplasat direct pe luciul apei, platforme și alei suspendate din lemn, zone de promenadă și relaxare, două turnuri de observație și belvedere, un pavilion modern pentru activități comerciale și de loisir, reorganizarea completă a spațiilor verzi și protejarea ecosistemului lacului.

Potrivit documentației oficiale, pontonul va fi destinat exclusiv ambarcațiunilor mici fără motor și va fi amplasat fără sprijin direct pe fundul lacului, pentru a reduce impactul asupra mediului.

Întregul concept este construit pe ideea de infrastructură verde și dezvoltare sustenabilă, în conformitate cu standardele europene privind protecția mediului și adaptarea la schimbările climatice.

Zona va căpăta un aspect complet nou, cu alei pietonale din lemn amplasate la distanță de terenul natural, pentru a proteja vegetația și biodiversitatea din jurul lacului.

Unul dintre punctele de atracție ale proiectului va fi reprezentat de turnurile de observație, care vor oferi perspective spectaculoase asupra întregii zone și vor transforma lacul într-un nou punct de interes pentru ieșeni.

În plus, municipalitatea pregătește și un pavilion cu structură ușoară din lemn, înconjurat de o terasă acoperită, destinat activităților comerciale și de recreere.

Valoarea totală a investiției ajunge la peste 16 milioane de lei cu TVA, dintre care aproape 9,5 milioane reprezintă finanțare nerambursabilă europeană. Restul sumei va fi acoperit din contribuția municipalității și cheltuieli neeligibile.

Terenul vizat are o suprafață totală de peste 12.000 de metri pătrați și aparține domeniului public al municipiului Iași.

Durata estimată pentru execuția lucrărilor este de 14 luni de la emiterea ordinului de începere.

Prin acest proiect, Iași încearcă să recupereze decalajul față de alte mari orașe din România care au investit masiv în infrastructură verde, spații de relaxare și amenajări moderne în jurul lacurilor urbane. Daniel BACIU