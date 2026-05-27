Primăria Iași pregătește un centru pentru agresorii domestici

* Autoritățile recunosc, practic, o realitate dramatică: violența domestică nu mai poate fi tratată doar prin ordine de protecție și intervenții de urgență. Agresorii vor intra în programe speciale de consiliere psihologică, control al furiei și reabilitare comportamentală, în încercarea de a reduce recidiva și de a preveni noi tragedii.

Un proiect cu impact uriaș asupra comunității ieșene prinde contur în capitala Moldovei. Municipiul Iași și Institutul de Psihiatrie Socola pregătesc înființarea unui Centru de consiliere și reabilitare destinat agresorilor domestici, o inițiativă fără precedent care își propune să atace direct una dintre cele mai grave probleme sociale ale ultimilor ani: violența în familie.

Documentele oficiale arată că noul centru va funcționa într-un spațiu situat pe strada Petre Țuțea, în municipiul Iași, iar colaborarea dintre Primărie și Socola ar urma să se întindă pe o perioadă de cinci ani, cu posibilitatea prelungirii.

În spatele acestui proiect se află o concluzie dură formulată chiar în referatul de aprobare: „Copiii de astăzi nu trebuie să devină agresorii sau victimele de mâine”.

Centrul va avea rolul de a lucra direct cu persoanele care au manifestat comportamente violente în familie, cu cei aflați sub ordin de protecție sau monitorizare, dar și cu persoane trimise de instanțe, Poliție sau DGASPC. În mod surprinzător, serviciile vor putea fi accesate inclusiv voluntar de persoane care conștientizează că au probleme de control emoțional și cer ajutor înainte de a ajunge în atenția autorităților.

Proiectul vine într-un context extrem de sensibil, în care cazurile de agresiuni domestice, ordine de protecție și conflicte familiale au explodat în ultimii ani, iar sistemul social și judiciar este tot mai sufocat de astfel de dosare.

Specialiștii de la Institutul de Psihiatrie Socola vor coordona activități complexe: ședințe individuale de consiliere psihologică, terapie de grup, programe de management al furiei, educație privind relațiile non-violente și intervenții pentru reducerea riscului de recidivă.

În documentele oficiale apare și un avertisment extrem de puternic: costurile generate de protejarea victimelor și relocarea familiilor afectate sunt mult mai mari decât investiția într-un sistem de prevenție și reabilitare a agresorilor. „Investiția într-un astfel de serviciu nu reprezintă o cheltuială în favoarea agresorilor, ci o investiție în siguranța comunității”, se arată în referatul care însoțește proiectul de hotărâre.

Inițiativa deschide însă și o dezbatere uriașă în spațiul public. Mulți se întreabă dacă agresorii pot fi cu adevărat recuperați și dacă terapia poate reduce fenomenul violenței domestice într-o societate tot mai tensionată și mai agresivă.

În același timp, specialiștii avertizează că ignorarea fenomenului produce efecte devastatoare: copii traumatizați, familii destrămate, victime terorizate și costuri sociale uriașe suportate de întreaga comunitate.

Dacă proiectul va fi aprobat în ședința de Consili Local de joi, 28 mai, Iașul ar putea deveni unul dintre puținele orașe din România care încearcă să combată violența domestică nu doar prin sancțiuni, ci și prin intervenție psihologică și reabilitare pe termen lung. Carmen DEACONU