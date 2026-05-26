Cod Galben, la Iași: vânt violent, furtuni puternice și fenomene meteo periculoase!

Vremea se schimbă radical în județul Iași, unde meteorologii au emis două avertizări COD GALBEN care anunță ore extrem de dificile, cu vânt violent, furtuni puternice și fenomene meteo periculoase ce pot produce pagube importante. Autoritățile sunt în alertă, iar pompierii îi avertizează pe ieșeni să fie extrem de prudenți în următoarele două zile.

Potrivit Administrația Națională de Meteorologie, primul episod de vreme severă lovește județul marți, 26 mai, în intervalul 12:00 – 21:00, când sunt așteptate intensificări puternice ale vântului. Rafalele vor atinge viteze de 50 până la 65 km/h, existând riscul producerii de incidente în zonele cu arbori, panouri publicitare sau elemente de construcție instabile.

Meteorologii avertizează însă că adevăratul val de fenomene extreme va veni miercuri, 27 mai, când județul Iași intră din nou sub COD GALBEN, de această dată pentru instabilitate atmosferică accentuată. Intervalul critic este 12:00 – 23:00, iar prognoza anunță vijelii, averse torențiale, descărcări electrice frecvente, grindină și rafale de vânt care pot depăși chiar și 70–80 km/h.

Specialiștii atrag atenția că astfel de rafale pot rupe copaci, pot desprinde elemente de construcție și pot produce blocaje în trafic sau avarii la rețelele electrice. În plus, cantitățile mari de apă căzute într-un timp scurt pot provoca acumulări rapide pe carosabil și inundarea unor străzi sau gospodării.

În acest context, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Iași a transmis o serie de recomandări urgente pentru populație. Pompierii îi sfătuiesc pe oameni să evite deplasările în apropierea copacilor și stâlpilor de electricitate, să nu parcheze autoturismele sub arbori și să securizeze obiectele aflate pe balcoane sau terase, care pot fi smulse de vântul puternic.

De asemenea, autoritățile recomandă evitarea adăpostirii sub copaci în timpul furtunilor și verificarea șanțurilor și rigolelor pentru a permite evacuarea rapidă a apei. În cazul apariției unor situații de urgență, cetățenii sunt îndemnați să apeleze imediat numărul unic 112. Andrei TURCU