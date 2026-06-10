Violator condamnat la 20 de ani de închisoare, încătușat la graniță

* individul era urmărit la nivel internațional, iar mandatul de arestare emis de Franța era activ în sistemele de cooperare polițienească europeană

Un bărbat condamnat în Franța la o pedeapsă uriașă de 20 de ani de închisoare pentru infracțiuni sexuale extrem de grave a fost depistat de polițiștii de frontieră români în momentul în care încerca să tranziteze frontiera prin Punctul de Trecere a Frontierei Stânca, una dintre principalele porți de acces dintre România și Republica Moldova.

Captura a avut loc luni seară, în jurul orei 19:20, când cetățeanul moldovean, în vârstă de 35 de ani, s-a prezentat la controlul de frontieră la volanul unui autoturism.

Verificările efectuate de polițiștii de frontieră au scos la iveală faptul că pe numele acestuia figura o alertă internațională emisă de autoritățile judiciare franceze. Bărbatul era căutat pentru executarea unei pedepse privative de libertate de 20 de ani, după condamnarea sa pentru mai multe infracțiuni sexuale, inclusiv viol în grup.

Descoperirea a declanșat imediat procedurile specifice cazurilor cu grad ridicat de pericol. Polițiștii de frontieră au procedat la reținerea persoanei și au informat structurile competente pentru punerea în aplicare a măsurilor legale.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, individul era urmărit la nivel internațional, iar mandatul de arestare emis de Franța era activ în sistemele de cooperare polițienească europeană.

După identificare, bărbatul a fost predat unei echipe operative din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani, care a preluat cazul și a demarat procedurile necesare în vederea executării mandatului internațional.

Cazul demonstrează încă o dată importanța verificărilor efectuate la frontierele externe ale Uniunii Europene și eficiența schimbului de informații dintre autoritățile judiciare și polițienești europene.

Pentru autoritățile franceze, localizarea și identificarea persoanei reprezintă un pas important în executarea unei condamnări pronunțate pentru fapte deosebit de grave. În același timp, intervenția polițiștilor de frontieră români a împiedicat deplasarea nestingherită a unui individ considerat periculos și urmărit internațional.

În perioada următoare, bărbatul va fi supus procedurilor judiciare prevăzute de legislația privind cooperarea internațională în materie penală, urmând să fie stabilite toate măsurile necesare pentru punerea în executare a mandatului emis de autoritățile franceze. Andrei TURCU