Pragul salarial de 7.000 de lei a fost depășit. Iașul se bate de la egal la egal cu marile centre regionale

* dacă privim strict cifrele, ruptura este greu de ignorat. Constanța - cu tot avantajul său strategic de port major - rămâne la 6.310 lei. Argeșul, simbol industrial prin Dacia, se oprește la 6.427 lei. Doljul, alimentat de industria auto, la 6.372 lei. Prahova, tradițional un pol industrial puternic, ajunge la 6.975 lei - încă sub Iași.

Iașul intră, fără echivoc, într-o altă ligă economică. Nu mai vorbim despre o simplă evoluție statistică, nici despre o variație conjuncturală de salarii sau fonduri salariale, ci despre o schimbare de poziționare în arhitectura economică a României. Cifrele din primul semestru al anului 2026 nu mai descriu o tendință, ci o realitate consolidată.

Momentul-cheie al acestei serii de date este depășirea pragului psihologic și economic de 7.000 de lei la salariul mediu brut. În primul semestru din 2025, nivelul era de 6.815 lei. În același semestru din anul în curs, a urcat la 7.011 lei.

La prima vedere, diferența pare modestă. În realitate, ea marchează intrarea oficială a Iașului într-un club economic restrâns, acolo unde, până nu demult, accesul era rezervat aproape exclusiv Bucureștiului, Clujului și Timișului.

Pragul de 7.000 de lei nu este doar un număr. Este o linie de separație între economii emergente și economii consolidate urban, între piețe ale muncii în formare și piețe ale muncii mature.

Iașul depășește vechile repere regionale

Ceea ce schimbă radical percepția este poziționarea Iașului față de județe considerate tradițional mai puternice economic.

Dacă privim strict cifrele, ruptura este greu de ignorat. Constanța - cu tot avantajul său strategic de port major - rămâne la 6.310 lei. Argeșul, simbol industrial prin Dacia, se oprește la 6.427 lei. Doljul, alimentat de industria auto, la 6.372 lei. Prahova, tradițional un pol industrial puternic, ajunge la 6.975 lei - încă sub Iași.

Aici apare paradoxul incomod: județe cu infrastructură industrială grea, cu investiții istorice și cu poziționări logistice net superioare sunt depășite de un județ fără port, fără autostradă completă, fără avantajele geografice „clasice” ale dezvoltării.

Aceasta nu mai este o întâmplare statistică. Este o schimbare de paradigmă. Diferența nu mai este una marginală, ci una de structură economică.

Când alte centre industriale se sprijină încă pe producție clasică sau sectoare mature, Iașul își construiește creșterea pe servicii cu valoare adăugată mare, IT, sector medical, educație universitară și ecosisteme de business integrate.

Moldova economică se reconfigurează în jurul Iașului

În interiorul regiunii, dezechilibrul este deja evident. Iașul depășește categoric toate județele din jur, cu diferențe salariale de 1.000-1.500 de lei față de Vaslui, Suceava, Neamț sau Vrancea.

Această diferență nu mai poate fi explicată prin variații temporare. Ea reflectă o polarizare economică regională în care Iașul funcționează ca nod principal de atracție pentru forță de muncă, investiții și capital uman.

În termeni simpli: Moldova economică nu mai are mai multe centre. Are unul dominant.

O piață a muncii comparabilă cu marile județe ale țării

Cu peste 208.000 de asigurați, Iașul intră într-o zonă statistică rezervată unui grup foarte restrâns de județe: București, Cluj, Timiș, Ilfov, Brașov și Constanța.

Diferența esențială este de context. Spre deosebire de aceste centre, Iașul nu beneficiază de port maritim, nu este conectat la autostrăzi mature și nu se află pe principalele coridoare vestice ale Uniunii Europene.

Și totuși, produce o piață a muncii comparabilă ca volum și dinamică.

Aceasta este, poate, una dintre cele mai importante informații ascunse în aceste date: creșterea nu este dependentă exclusiv de infrastructura clasică, ci de densitatea de capital uman și de ecosistemul universitar și tehnologic.

Iașul în raport cu liderii naționali

Bucureștiul rămâne într-o altă galaxie economică, cu peste 10.700 de lei salariu mediu brut. Clujul și Timișul continuă să domine segmentul superior.

Dar diferența nu mai are amplitudinea de acum un deceniu. Iașul nu mai este „în urma plutonului”. Este în plutonul fruntaș, acolo unde se negociază direcția, nu doar ritmul.

Toate aceste date converg spre aceeași concluzie: Iașul nu mai este un caz de recuperare regională, ci un actor structural al economiei românești.

Depășirea pragului de 7.000 de lei, masa salarială de 1,5 miliarde lei lunar, peste 208.000 de asigurați și convergența lentă cu marile centre economice nu mai descriu o promisiune, ci o poziție. Daniel BACIU