Primele măsuri la „grădinița groazei” din Pașcani!

* educatoarea acuzată de agresarea copiilor, scoasă din activitate * anchetă de amploare după înregistrările care au șocat părinții

Scandalul care a cutremurat comunitatea din Pașcani și a stârnit indignare în întreg județul Iași intră într-o nouă etapă. Educatoarea de la Grădinița cu Program Prelungit nr. 2, acuzată că ar fi agresat verbal și fizic copii aflați în grijă, a fost suspendată din activitatea didactică până la finalizarea anchetelor aflate în desfășurare.

Decizia vine după apariția unor înregistrări care au provocat revoltă în rândul părinților și au determinat intervenția simultană a Inspectoratului Școlar Județean Iași și a Poliției.

Totul a pornit de la comportamentul unui băiețel de doar 4 ani. Părinții au observat schimbări alarmante: copilul se trezea noaptea plângând, devenise anxios și manifesta semne evidente de teamă. Îngrijorați și fără explicații clare pentru starea fiului lor, aceștia au decis să afle ce se întâmplă în timpul orelor petrecute la grădiniță.

Gestul tatălui avea să declanșeze unul dintre cele mai grave scandaluri educaționale din ultimii ani din județul Iași. Acesta a ascuns un microfon într-o jucărie de pluș pe care copilul a dus-o la grădiniță. Înregistrările obținute ar surprinde episoade de agresiune verbală, țipete, umiliri și comportamente considerate incompatibile cu activitatea unui cadru didactic.

Impactul a fost imediat. Inspectoratul Școlar Județean Iași a trimis de urgență o comisie la Pașcani pentru a verifica acuzațiile și a demarat procedurile disciplinare prevăzute de legislația în vigoare. Potrivit inspectorului școlar general, Rodica Leontieș, cadrul didactic vizat nu mai are voie să desfășoare activități la grupă pe durata cercetării.

Mai mult, dacă faptele reclamate se confirmă, sancțiunea maximă poate fi desfacerea contractului de muncă. „Ar fi extrem de grav dacă un copil beneficiază de un asemenea tratament într-o unitate de învățământ”, a declarat conducerea Inspectoratului Școlar, recunoscând implicit gravitatea suspiciunilor investigate.

În paralel, cazul a ajuns și în atenția polițiștilor. Tatăl copilului a depus o plângere penală și a pus la dispoziția anchetatorilor înregistrările audio pe care le consideră probe esențiale în demonstrarea abuzurilor. Poliția Municipiului Pașcani a deschis dosar penal pentru purtare abuzivă, iar cercetările sunt în plină desfășurare.

Anchetatorii încearcă acum să stabilească exact ce s-a întâmplat în interiorul grădiniței, dacă au existat și alți copii afectați și dacă comportamentul reclamat reprezenta un incident izolat sau o practică repetată.

Pentru comunitatea locală, șocul este uriaș. Grădinița, locul în care părinții își lasă copiii cu încredere, este percepută drept unul dintre cele mai sigure spații pentru dezvoltarea celor mici. Tocmai de aceea, acuzațiile care planează asupra angajatei au generat un val de emoție și revoltă fără precedent.

Până la finalizarea cercetărilor, educatoarea beneficiază de prezumția de nevinovăție. Însă gravitatea acuzațiilor și conținutul înregistrărilor care au ajuns în atenția autorităților transformă deja cazul într-unul dintre cele mai sensibile dosare care au zguduit învățământul ieșean în ultimii ani.

Carmen DEACONU