Iașul îi aduce omagiu lui Eugen Doga, la un an de la Marea Plecare

Filarmonica de Stat „Moldova” din Iași organizează miercuri, 3 iunie 2026, un concert vocal-simfonic extraordinar In memoriam Eugen Doga, la Casa de Cultură a Studenților.

La un an de la Marea Plecare a compozitorului Eugen Doga, Iașul îi aduce un omagiu printr-o seară de gală. Filarmonica de Stat „Moldova” va reuni Orchestra simfonică și Corul Academic „Gavriil Musicescu” într-un concert vocal-simfonic dedicat unuia dintre cei mai iubiți creatori de muzică din spațiul românesc și european.

Seara are o semnificație aparte pentru Iași. Eugen Doga nu a fost doar un nume uriaș al muzicii internaționale, ci și Cetățean de Onoare al municipiului Iași, titlu primit în anul 2020, prin votul Consiliului Local. Distincția a reprezentat recunoașterea contribuției sale excepționale la cultura universală și la promovarea valorilor românești prin muzică.

Muzica unui compozitor care a transformat emoția în patrimoniu

Eugen Doga a fost supranumit adesea „Maestrul sentimentelor”, pentru felul în care a reușit să transforme emoția în limbaj muzical. Creațiile sale au trecut dincolo de granițele Republicii Moldova și ale României, fiind ascultate pe marile scene, în săli de concert, în filme și în memoria afectivă a mai multor generații.

Compozitorul a lăsat în urmă o operă vastă, în care muzica simfonică, piesele corale, miniaturile instrumentale și temele pentru film se întâlnesc într-un stil recognoscibil. În muzica lui Eugen Doga se simt rigoarea compoziției, eleganța valsului, sensibilitatea folclorului și acea melancolie luminoasă care a făcut ca multe dintre lucrările sale să fie iubite imediat de public.

Concertul de la Iași readuce în atenție această moștenire culturală. Publicul va avea ocazia să reasculte compoziții celebre pentru film, dar și pagini instrumentale și corale de mare profunzime, într-o formulă artistică amplă, vocal-simfonică.

Orchestra și Corul Filarmonicii „Moldova” urcă pe scenă

Pe scena Casei de Cultură a Studenților vor urca Orchestra simfonică a Filarmonicii de Stat „Moldova” din Iași și Corul Academic „Gavriil Musicescu”. Concertul va fi dirijat de Bogdan Chiroșcă, iar Corul Academic va evolua sub conducerea dirijorală a Consuelei Radu-Țaga.

Dimensiunea solistică a serii va fi susținută de soprana Cristina Grigoraș și tenorul Gabriel Bîrjovanu. Vocile lor vor completa atmosfera de gală a concertului și vor da profunzime unui program construit în jurul memoriei, emoției și frumuseții muzicii lui Eugen Doga.

Evenimentul propune o întâlnire între forța orchestrei, solemnitatea corului și sensibilitatea solistică, într-un omagiu adus unui compozitor care a știut să scrie muzică pentru suflet, dar și pentru istorie.

Maura ANGHEL