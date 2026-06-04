A8 nu se va termina în câmp! Se pregătesc investiții uriașe după podul de la Ungheni

* Republica Moldova nu va realiza doar o simplă vamă, ci un adevărat complex logistic și administrativ care va ocupa aproape cinci hectare și va deveni una dintre cele mai moderne porți de intrare în Uniunea Europeană * La Berești, în apropierea podului, va fi dezvoltat un hub logistic multimodal, investiție poate transforma zona Ungheni într-unul dintre cele mai importante centre logistice de la frontiera estică a UE

Ceea ce părea imposibil în urmă cu doar câțiva ani începe să devină realitate. După ce pe malul românesc al Prutului lucrările la celebrul „Pod de Flori” de la Ungheni avansează într-un ritm alert, autoritățile din Republica Moldova pregătesc una dintre cele mai spectaculoase transformări de infrastructură din istoria țării.

Nu este vorba doar despre un pod peste Prut. Este vorba despre primul segment de autostradă construit vreodată în Republica Moldova, despre un punct vamal ultramodern și despre un nou coridor european care va lega direct Chișinăul de Iași, București și restul Uniunii Europene.

Primii kilometri de autostradă din Republica Moldova

După desemnarea constructorului italian Itinera, unul dintre cei mai mari constructori de infrastructură din Europa, proiectul intră într-o nouă etapă.

Pe teritoriul Republicii Moldova va fi construit un sector de autostradă de aproximativ 5 kilometri, cu patru benzi de circulație, care va porni chiar din capătul Podului de Flori și va face legătura cu drumul național R1 Chișinău – Ungheni – frontiera cu România.

Deși lungimea poate părea modestă, importanța sa este uriașă: este primul segment de autostradă realizat după standarde europene pe teritoriul Republicii Moldova și reprezintă începutul viitoarei legături rapide dintre Chișinău și rețeaua europeană TEN-T.

Noua șosea va avea profil complet de autostradă, două benzi pe sens, o platformă de 26 de metri lățime și va fi proiectată pentru viteze specifice infrastructurii moderne.

Se ridică un nou oraș vamal la Zagarancea

Însă adevărata surpriză vine din proiectul punctului vamal care va fi construit la Zagarancea, lângă Ungheni.

Practic, Republica Moldova nu va realiza doar o simplă vamă, ci un adevărat complex logistic și administrativ care va ocupa aproape cinci hectare și va deveni una dintre cele mai moderne porți de intrare în Uniunea Europeană.

Pentru realizarea acestuia vor fi efectuate lucrări masive de terasament. Zona va fi ridicată cu peste șase metri față de nivelul actual pentru a fi protejată împotriva inundațiilor și pentru a se alinia cu nivelul noului pod peste Prut.

Noul punct de frontieră va impresiona prin dimensiuni. Accesul în și din Republica Moldova se va face pe câte șapte benzi pentru fiecare sens de circulație.

Vor exista două benzi dedicate autobuzelor și autocarelor, trei benzi pentru autoturisme, două benzi speciale pentru camioane și transport de marfă.

În total, 14 benzi de control vor funcționa simultan, o capacitate fără precedent pentru infrastructura de frontieră a Republicii Moldova.

Mai mult, transportul greu va fi separat complet de traficul obișnuit, pentru fluidizarea circulației și reducerea timpilor de așteptare.

Printre cele mai spectaculoase dotări se numără instalația de scanare profundă „ROBOSCAN”, un sistem modern utilizat pentru verificarea camioanelor și detectarea mărfurilor ascunse.

Pentru acest echipament va fi construită o zonă specială, protejată cu pereți din beton armat, destinată exclusiv controalelor complexe.

În plus, vor exista spații dedicate verificării detaliate a autoturismelor și camioanelor, cântare industriale, parcări pentru transportatori și zone de întoarcere pentru vehicule.

Hub logistic strategic la granița Uniunii Europene

Proiectul depășește însă simpla conectare dintre două țări. La Berești, în apropierea podului, va fi dezvoltat un hub logistic multimodal care va integra transportul rutier și feroviar, inclusiv conexiuni între ecartamentul european și cel larg utilizat în Republica Moldova și Ucraina.

Specialiștii consideră că această investiție poate transforma zona Ungheni într-unul dintre cele mai importante centre logistice de la frontiera estică a Uniunii Europene.

Iașul devine poarta de intrare spre Europa

Podul de Flori, Autostrada Unirii A8 și noua infrastructură din Republica Moldova creează împreună un coridor economic fără precedent.

În următorii ani, Iașul va deveni principalul nod de conectare dintre România, Republica Moldova și spațiul comunitar, iar Ungheniul se transformă dintr-un simplu punct de frontieră într-o veritabilă poartă europeană.

Estimările autorităților arată că timpul de călătorie dintre cele două state va scădea semnificativ, iar fluxurile comerciale vor crește spectaculos.

Dacă ritmul actual al lucrărilor va fi menținut, primele vehicule ar putea traversa noul Pod de Flori în aprilie 2027, moment care va marca începutul unei noi ere pentru infrastructura dintre România și Republica Moldova. Din acel moment, drumul spre Europa nu va mai fi doar un proiect politic, ci o autostradă reală care începe chiar de la Ungheni. Daniel BACIU