Femeie lovită şi prinsă sub o autoutilitară în timp ce ieşea din curte cu copilul în braţe, la Moşna

O clipă de neatenţie s-a transformat într-o tragedie care putea avea un deznodământ mult mai grav. O femeie de 35 de ani şi copilul ei de doar un an şi şase luni au fost loviţi de o autoutilitară chiar în momentul în care ieşeau din curtea locuinţei, în localitatea ieşeană Moşna. Femeia a rămas prinsă sub vehicul şi a suferit multiple fracturi, iar copilul a fost rănit la cap. Amândoi au ajuns la spital.

Accidentul a fost anunţat printr-un apel la numărul unic de urgenţă 112. La faţa locului au intervenit echipaje ale Detaşamentului 2 de Pompieri Iaşi, cu autospeciale de intervenţie şi un echipaj SMURD de prim ajutor calificat, sprijinite de Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Moşna.

Salvatorii au reuşit să o extragă pe femeie de sub autoutilitară, aceasta fiind conştientă în momentul preluării de echipajele medicale. Având în vedere gravitatea leziunilor, a fost solicitat şi elicopterul SMURD, care a transportat victima la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sfântul Spiridon” din Iaşi. „Pacienta a suferit o politraumă, cu fractură de femur stâng, fractură a pumnului drept şi fracturi la nivelul coloanei lombare, fără afectare medulară. Femeia prezintă şi multiple contuzii şi va fi internată în Clinica de Ortopedie, unde va avea nevoie de intervenţii chirurgicale. Prognosticul vital este favorabil”, a spus coordonatorul UPU-SMURD Iaşi, dr. Diana Cimpoeşu.

Copilul, în vârstă de un an şi şase luni, a fost transportat la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sfânta Maria” Iaşi. „Acesta a suferit un traumatism cranio-cerebral şi escoriaţii la nivelul capului, însă medicii au anunţat că este stabil hemodinamic”, a spus dr. Diana Cimpoeşu.

Poliţiştii au deschis un dosar şi efectuează cercetări pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul. Din primele informaţii, femeia ieşea din curtea locuinţei cu copilul în braţe în momentul în care a fost lovită de autoutilitară. Laura RADU