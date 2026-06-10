Comerț paralel cu produse de brand, la Iași

Operațiunea „Jupiter”, desfășurată sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Poliției Române, arată că economia locală nu este doar un spațiu al creșterii și al modernizării, ci și un teren în care persistă zone gri, economii paralele și practici comerciale care sfidează regulile pieței legale.

Aceeași economie care generează indicatori de „oraș mare” produce și un mediu în care contrabanda și comerțul cu produse contrafăcute continuă să existe la scară semnificativă, suficient de vizibilă încât să atragă o operațiune coordonată la nivel național.

În centrul anchetei se află o femeie de 40 de ani, bănuită că ar fi comercializat, începând cu anul 2026, articole de îmbrăcăminte, încălțăminte, produse cosmetice și bijuterii susceptibile a fi contrafăcute.

Nu vorbim despre un fenomen industrial sau despre rețele sofisticate de distribuție internațională, ci despre acea zonă difuză a economiei informale care coexistă, adesea invizibil, cu economia oficială — vânzări directe, promovate online sau prin canale neconvenționale, dar suficient de extinse încât să genereze intervenția autorităților.

În urma perchezițiilor din județul Iași, au fost identificate aproximativ 200 de articole purtătoare de mărci diferite, precum și produse cosmetice suspecte, cu o valoare estimată la circa 35.000 de lei.

Faptul că acțiunea „Jupiter” este parte dintr-o operațiune națională coordonată indică un lucru esențial: contrabanda și comerțul cu produse contrafăcute nu mai sunt tratate ca incidente izolate, ci ca parte a unui fenomen economic urmărit sistematic.

Perchezițiile din Iași, sprijinite de structurile de investigații economice și criminalistice, arată o intensificare a controlului asupra pieței informale - un segment care, în perioade de creștere economică, tinde paradoxal să se adapteze și să persiste. Andrei TURCU