Cei 14 șoferi CTP acuzați de furt, plasați sub control judiciar

* aceștia sunt acuzați că au furat peste 230 de tone de motorină * prejudiciul e de peste 1,7 milioane de lei

Paisprezece șoferi ai Companiei de Transport Public Iași au fost plasați sub control judiciar pentru 60 de zile, după ce procurorii și polițiștii au descoperit un presupus mecanism prin care ar fi fost sustrase cantități uriașe de combustibil din autobuzele și mijloacele de transport ale companiei.

Anchetatorii estimează că, în numai un an și jumătate, ar fi dispărut peste 230 de tone de motorină, iar prejudiciul calculat până în acest moment depășește 1,7 milioane de lei. Vorbim despre o sumă care ridică serioase semne de întrebare privind modul în care au putut funcționa controalele interne și sistemele de monitorizare ale companiei.

Operațiunea autorităților a avut loc în forță. Polițiștii Serviciului de Ordine Publică din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Iași, coordonați de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Iași, au descins simultan în 15 locații din municipiul Iași, Lețcani și Podu Iloaiei.

Perchezițiile au vizat locuințele persoanelor suspectate, dar și sediul Companiei de Transport Public. În urma descinderilor, anchetatorii au ridicat aproape 500 de litri de combustibil, peste 138.000 de lei în numerar și mai multe probe considerate relevante pentru dosar.

Cei 14 șoferi vizați de anchetă au vârste cuprinse între 22 și 60 de ani și sunt cercetați pentru furt calificat. Potrivit informațiilor din anchetă, combustibilul ar fi fost sustras în perioada 2025-2026 direct din rezervoarele unor mijloace de transport în comun aflate în exploatare.

Dimensiunea presupusei fraude este impresionantă. Cele peste 230 de tone de motorină despre care vorbesc procurorii echivalează cu sute de mii de litri de combustibil care ar fi dispărut din patrimoniul companiei publice.

În paralel, ancheta continuă. După cele 24 de ore de reținere, Judecătoria Iași a decis plasarea celor 14 persoane sub control judiciar pentru următoarele 60 de zile, perioadă în care procurorii vor încerca să stabilească exact amploarea prejudiciului, mecanismul prin care ar fi fost realizate sustragerile și eventualele persoane care ar fi putut avea cunoștință despre activitatea investigată.

Deocamdată, autoritățile subliniază că toate persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile procesuale prevăzute de lege. Cu toate acestea, dimensiunea acuzațiilor și valoarea prejudiciului estimat transformă dosarul într-unul dintre cele mai importante cazuri de furt investigat în ultimii ani în județul Iași.

Dacă suspiciunile se vor confirma, scandalul motorinei de la CTP Iași ar putea deveni una dintre cele mai costisitoare fraude descoperite vreodată într-o companie publică locală. Daniel BACIU