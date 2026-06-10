Tentativă de omor, la Podu Iloaiei. Victima, în stare critică

Un nou episod de violență extremă zguduie județul Iași. O femeie a ajuns între viață și moarte după ce a fost atacată cu un cuțit în propria locuință, în orașul Podu Iloaiei, iar agresiunea a fost precedată de amenințări care au determinat familia să solicite ajutorul autorităților prin apel la numărul de urgență 112.

Incidentul s-a petrecut în noaptea de 10 iunie, în jurul orei 00:40, când o tânără de 26 de ani a alertat polițiștii, anunțând că fostul său concubin o amenință telefonic că îi va face rău mamei.

Ceea ce părea inițial o situație tensionată s-a transformat rapid într-o tragedie.

Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Podu Iloaiei au intervenit de urgență la adresa indicată, însă la sosirea lor au descoperit o femeie în vârstă de 49 de ani care prezenta multiple plăgi tăiate, semn că agresiunea fusese deja comisă.

Potrivit medicilor, starea victimei era extrem de gravă. Echipajul de Terapie Intensivă Mobilă a găsit femeia în șoc hemoragic sever, cu leziuni care au afectat vase de sânge importante din zona toracică. Din cauza gravității rănilor, medicii au fost nevoiți să o transfere de urgență de la Unitatea de Primiri Urgențe către Institutul de Boli Cardiovasculare din Iași, unde urma să fie supusă unei intervenții chirurgicale complexe.

Medicii au descris cazul drept unul de maximă urgență, fiecare minut fiind esențial pentru salvarea vieții pacientei.

Primele informații indică faptul că agresorul ar fi fost fostul concubin al fiicei victimei, bărbatul fiind cel care, cu puțin timp înainte de atac, ar fi lansat amenințările telefonice care au determinat apelul la 112.

Ancheta este coordonată de procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Iași, care încearcă să stabilească exact modul în care s-au desfășurat evenimentele, motivul conflictului și împrejurările în care femeia a fost atacată.

Deocamdată, polițiștii au confirmat doar existența agresiunii și faptul că victima a fost găsită cu multiple răni provocate prin tăiere. Andrei TURCU