Ziua de astăzi a devenit o adevărată rampă de zbor pentru 45 de copii din România, câștigători ai Concursului Național de Scriere Creativă „Povești cu Superputeri”.

Pentru 45 de copii, ziua de astăzi nu a fost doar o lansare de carte, ci începutul unei povești personale. O poveste în care emoția, curajul și imaginația au devenit pagini tipărite, iar visul de a scrie într-o carte s-a transformat în realitate.

Micii autori sunt câștigătorii Concursului Național de Scriere Creativă „Povești cu Superputeri”, un proiect care a provocat copiii să caute în ei acele forțe invizibile care îi ajută să crească, să viseze și să meargă mai departe. Lucrările lor au fost adunate în volumul „Povești cu Superputeri”, coordonat de jurnalista Maura Anghel, fondatoarea Asociației Edulink.

Lansarea cărții, găzduită de Zbor Hub Iași, a adus împreună copii, părinți, cadre didactice și invitați care cred în puterea lecturii și a scrisului. A fost o întâlnire vie, plină de emoție, în care copiii nu au fost doar premianți, ci autori în adevăratul sens al cuvântului.

Pe rând, micii scriitori au vorbit despre poveștile lor, despre superputerile pe care le-au ales, dar și despre cum se naște o idee. Au povestit despre bucuria de a crea personaje, despre emoția de a vedea o lucrare publicată, dar și despre momentele în care inspirația pare că se blochează.

Pentru mulți dintre ei, scrisul nu a fost doar un exercițiu de imaginație, ci și unul de curaj. Curajul de a începe o poveste, de a o duce până la capăt și de a o arăta lumii.

Superputerile copiilor, lecții pentru adulți

Tema concursului a scos la lumină o realitate simplă și puternică: cei mici văd superputerile altfel decât adulții. Nu în forță, nu în invincibilitate, nu în lucruri spectaculoase, ci în răbdare, iubire, empatie, perseverență, curaj și prietenie.

Sunt, poate, exact superputerile pe care orice adult și le-ar dori. Copiii au vorbit despre ele cu naturalețe, fără solemnitate, dar cu o sinceritate care a dat întâlnirii o frumusețe aparte.

Alături de ei s-au aflat părinții și cadrele didactice care le-au încurajat parcursul. Pentru unii copii, volumul „Povești cu Superputeri” este prima apariție într-o carte. Pentru alții, poate fi începutul unei relații de lungă durată cu scrisul, lectura și exprimarea creativă.

Despre importanța lecturii a vorbit prof. Andreea Pîrlea, cadru didactic la Liceul „Comandor Alexandru Cătuneanu” din Lunca Cetățuii și coordonatoarea celui mai mare grup de lectură din țară, „Miroslava Citește”. Mesajul său a așezat lectura nu doar în zona performanței școlare, ci și în cea a formării interioare a copiilor.

Despre forța și importanța creativității a vorbit Ștefania Plai, psiholog și educator la Grădinița „Sfântul Sava”. Ea a subliniat rolul imaginației în dezvoltarea copiilor și felul în care scrisul îi poate ajuta să își exprime emoțiile, să își organizeze gândurile și să capete încredere în propria voce.

O carte care le-a dat copiilor încredere în vocea lor

„Povești cu Superputeri” nu este doar o carte cu texte scrise de copii. „Este și dovada că, atunci când sunt ascultați și încurajați, copiii au lucruri importante de spus. Ei nu scriu doar despre lumi fantastice, personaje curajoase sau întâmplări imaginare, ci și despre valori care contează în viața de zi cu zi”, a spus prof. Andreea Pîrlea.

Lansarea de la Zbor Hub Iași a fost, în acest sens, mai mult decât un eveniment editorial. A fost o întâlnire despre încredere, educație și creativitate. O întâlnire în care copiii au descoperit că povestea lor poate ajunge într-o carte, iar vocea lor poate fi auzită.

Pentru cei 45 de mici autori, această zi rămâne una de referință. Ziua în care au trecut dincolo de caiet, dincolo de tema de la școală, dincolo de emoția concursului, și au devenit parte dintr-un volum colectiv.

„O carte poate fi, uneori, o rampă de zbor. Iar pentru acești copii, „Povești cu Superputeri” a fost exact asta: începutul unei călătorii în care imaginația, curajul și bucuria de a scrie au primit aripi”, a spus Ștefania Plai.

Micii autori ale căror texte au fost publicate în volumul „Povești cu Superputeri”sunt Maria Sofia Plai, Larisa-Valentina Prisacariu, Elena Diana Chiriac, Maria Pîrlea, Petru Pîrlea, Maria Alexia Arcăleanu, Maria Teodoara Olaru, Lisandra Bulat, Florena Olteanu, Eva Bobu, Maria Letiția Dabija, Ivona Hodoroabă, Dimitrie Condurachi, Patric Mihai Ciocoiu, Irina Asăvoaie, Maria-Ștefania Brumariu, Irina Parascheva Camciuc, Antonia Maria Ciocoiu, Amelia Postolache, Cezara-Elena Cantaraciuc, Rebeca Ioana Chiper, Elena Parascheva Camciuc, Anastasia Popa, Adela Bălțătescu, Smaranda Mihăilă, Sebastian Crăescu, Luca Andrei Vicoveanu, Carla Trocin, Iulia Karina Maria Călin, Radu Constantin Dima, Ivan-Andrei Știrbăț, Emma Chiran, Dragoș Roșca, Sorana Fotache, Ilinca Dima, Teodor-Nikolai Șufaru, Demetra Roman, Alesia Urîtu, Sophia-Ioana Gîtman-Hangan, Teodora Alexandroaie, Emilia-Sabina Fărcășel, Nikolas Petru Chifu, Florin George Bulai, Valentina Maria Cătană și Alexandru Chiran.

Pentru fiecare dintre ei, această carte înseamnă o primă confirmare publică a imaginației, a curajului și a bucuriei de a scrie. Iar pentru cititori, volumul este o invitație de a privi lumea prin ochii copiilor care încă mai cred că binele, prietenia, răbdarea și iubirea pot fi adevărate superputeri.

Clara DIMA