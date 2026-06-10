Medicii legiști opresc lucrul!

Anunțul suspendării simbolice a activității medico-legale, joi, timp de două ore, la nivel național, deschide o fisură rar vizibilă în mecanismul justiției românești.

Nu este un protest spectaculos, nu este unul de stradă, nu implică blocaje vizibile sau imagini dramatice. Și tocmai de aceea este mai grav decât pare la prima vedere: este un semnal venit dintr-un sistem care, în mod normal, nu are voie să se oprească nici măcar simbolic.

Mesajul transmis de rețeaua de medicină legală este, în esență, unul simplu și incomod: fără expertiză medico-legală, justiția nu funcționează.

Anchetele penale depind de rapoarte. Procesele depind de expertize. Verdictul depinde, în multe cazuri, de interpretarea științifică a unor probe pe care nici procurorii, nici judecătorii nu le pot evalua singuri.

Subfinanțarea cronică: o problemă invizibilă până devine critică

Protestul indică o realitate mai veche și mai puțin discutată public: medicina legală funcționează de ani de zile într-un regim de presiune constantă între resurse limitate și așteptări crescute.

Se cer expertize rapide. Se cer concluzii impecabile. Se cer standarde europene de acuratețe. Dar, în paralel, sistemul reclamă finanțare insuficientă, salarizare inechitabilă, lipsa unei evaluări corecte a specificului muncii, suprasolicitare structurală, abandon instituțional în raport cu decidenții.

Această combinație produce un efect tipic sistemelor critice: nu colaps imediat, ci degradare lentă a capacității de răspuns.

OUG 7/2026 și miza salarială: mai mult decât bani

Revendicările legate de O.U.G. nr. 7/2026 și de legea-cadru a salarizării nu sunt doar dispute tehnice privind grile de plată.

În spatele lor se află o problemă mai profundă: poziționarea medicinei legale între două sisteme - sănătate și justiție - fără a fi tratată pe deplin ca parte esențială a niciunuia.

Rezultatul este o zonă gri instituțională: responsabilități ridicate, risc profesional crescut, incompatibilități stricte, dar fără o reflectare proporțională în resurse și statut.

Formularea din protest este explicită: chiar și o suspendare simbolică afectează potențial anchete, termene procesuale și drepturi fundamentale. Asta spune totul despre gradul de interdependență al sistemului juridic față de medicina legală.

În mod paradoxal, tocmai această dependență face ca problema să rămână mult timp invizibilă: sistemul funcționează „din inerție”, până în momentul în care resursele umane refuză, fie și temporar, să mai opereze la capacitate maximă. Carmen DEACONU