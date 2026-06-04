Unul dintre cele mai ambițioase proiecte urbane din istoria recentă a Iașului intră într-o etapă decisivă. Campania de consultare publică pentru transformarea râului Bahlui într-un uriaș coridor verde-albastru a fost prelungită până pe 10 iunie, după ce aproape 2.500 de ieșeni și-au exprimat deja punctul de vedere.

Autoritățile vor să transforme Bahluiul dintr-un spațiu ignorat și fragmentat într-o adevărată coloană vertebrală verde a orașului, cu zone de recreere, trasee pentru pietoni și bicicliști, spații pentru activități comunitare și conexiuni mai bune între cartiere.

Interesul public este deja semnificativ. În cadrul consultării, ieșenii au transmis sute de propuneri privind modul în care folosesc în prezent zona râului, problemele existente și soluțiile pe care le consideră necesare pentru revitalizarea acestui spațiu urban.

Potrivit organizatorilor, cele aproape 2.500 de răspunsuri colectate până acum oferă o imagine clară asupra așteptărilor comunității și vor sta la baza etapelor viitoare de proiectare și elaborare a studiului de fezabilitate.

Miza proiectului este uriașă. Dacă va fi implementat conform viziunii prezentate, Coridorul Verde-Albastru Bahlui ar putea deveni cel mai amplu proiect de regenerare urbană realizat la Iași după 1990, schimbând radical aspectul și funcționalitatea zonelor aflate de-a lungul râului.

Prelungirea consultării până pe 10 iunie oferă o nouă șansă locuitorilor să influențeze direct viitorul unuia dintre cele mai importante spații publice ale orașului.

Pentru prima dată după multe decenii, Bahluiul nu mai este privit doar ca un curs de apă care traversează orașul, ci ca o resursă urbană strategică ce ar putea redefini modul în care ieșenii se raportează la spațiul public, mobilitate și natură. Daniel BACIU