Autoritățile Iașului au declarat război samsarilor din piețe

Piețele Iașului intră sub lupa autorităților, iar concluziile sunt departe de imaginea idilică a producătorului care vine cu marfa din grădină direct la tarabă. În spatele tejghelelor se ascund conflicte, suspiciuni privind „samsarii”, comerț ambulant greu de controlat și o criză economică ce lasă aproape jumătate dintre tarabe goale.

Acestea sunt concluziile desprinse din ședința Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Pensionarilor și Persoanelor Vârstnice, organizată la Instituția Prefectului Iași, unde reprezentanții autorităților au prezentat o radiografie detaliată a situației din piețele agroalimentare ale județului.

Tarabe goale, producători tot mai puțini. „Samsarii” – problema care nu dispare

Una dintre cele mai îngrijorătoare informații a venit din partea societății Ecopiața, administratorul piețelor din municipiu.

Potrivit reprezentanților instituției, doar aproximativ 60% dintre tarabele disponibile mai sunt ocupate în prezent, fenomen pus pe seama dificultăților economice care afectează simultan atât producătorii agricoli, cât și cumpărătorii.

Una dintre cele mai controversate teme discutate a fost cea a intermediarilor care ocupă spațiile destinate producătorilor.

Deși legislația prevede că minimum 40% dintre locurile de vânzare trebuie rezervate agricultorilor care dețin atestate și carnete de comercializare, în practică apar numeroase situații care ridică suspiciuni.

Autoritățile au semnalat cazuri în care persoane declarate producători comercializează cantități greu de justificat prin producția proprie sau folosesc diverse forme juridice pentru a cumpăra și revinde marfă provenită din alte piețe.

Mai mult, orice persoană poate înființa legal un PFA sau o întreprindere individuală și poate închiria tarabe pe perioade lungi, ceea ce alimentează percepția că adevărații producători sunt împinși treptat în afara piețelor.

Reprezentanții instituțiilor au admis că rezolvarea problemei nu poate veni doar prin controale, ci ar necesita modificări legislative.

Comerțul ambulant, între realitate și mit

O altă concluzie surprinzătoare prezentată de Poliția Locală vizează comerțul stradal.

Contrar imaginii populare a pensionarei care își completează veniturile vânzând câteva legături de pătrunjel sau ceapă verde, autoritățile susțin că majoritatea comercianților ambulanți depistați sunt persoane apte de muncă.

Potrivit raportului prezentat, multe dintre acestea cumpără produse din piețe en-gros și le revând ilegal pe trotuare, la colțuri de stradă sau în apropierea zonelor comerciale.

Chiar dacă sunt sancționate în mod repetat, fenomenul continuă să se manifeste constant.

În cadrul ședinței a fost abordată și situația comercianților veniți din Republica Moldova. Aceștia beneficiază adesea de simpatia și toleranța cumpărătorilor, în special a pensionarilor atrași de prețurile mai reduse.

Totuși, reprezentanții Poliției Locale au atras atenția că o parte dintre aceste activități sunt asociate cu introducerea ilegală și comercializarea unor produse precum țigările netimbrate sau băuturile alcoolice provenite din contrabandă.

Piețe volante dedicate producătorilor locali

Prefectul județului Iași, Constantin Dolachi-Pelin, a anunțat că problemele și propunerile formulate în cadrul reuniunii vor fi analizate pentru transformarea lor în măsuri concrete.

Printre direcțiile discutate se numără organizarea unor piețe volante dedicate producătorilor locali, îmbunătățirea accesului agricultorilor la tarabe, combaterea contrabandei și identificarea unor soluții legislative pentru limitarea fenomenului intermediarilor. Carmen DEACONU