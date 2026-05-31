Autostrăzile Moldovei riscă un deficit de finanțare de peste un miliard de euro!

* Moldova riscă să intre în blocaj pe cele mai importante autostrăzi ale regiunii, în timp ce termenele curg nemilos, contractele lipsesc, iar gaura financiară depășește deja un miliard de euro!

În timp ce autoritățile centrale prezintă programul SAFE drept soluția care va accelera construcția infrastructurii strategice din estul României, datele disponibile ridică o serie de întrebări serioase privind ritmul de implementare și acoperirea financiară a proiectelor de pe Autostrada Moldovei A7 și Autostrada Unirii A8.

Primul semnal de alarmă vine chiar din calendarul asumat. Termenul intermediar de 30 mai 2026, considerat esențial pentru semnarea contractelor finanțate prin SAFE, a trecut fără ca toate procedurile să fie finalizate. În prezent, trei contracte majore sunt încă blocate în etapa contestațiilor și a procedurilor administrative.

Este vorba despre lotul Bălcăuți – Siret de pe A7 și despre tronsoanele Târgu Frumos – Lețcani și Iași – Ungheni de pe A8, exact sectoarele care completează legătura strategică dintre Moldova și frontiera Uniunii Europene.

Trei contracte lipsă într-un puzzle strategic

Situația este cu atât mai importantă cu cât sectoarele respective nu sunt simple bucăți de autostradă.

Lotul Bălcăuți – Siret reprezintă conexiunea finală către frontiera ucraineană și către viitorul coridor european de transport spre nord-estul continentului.

Pe de altă parte, tronsoanele Târgu Frumos – Lețcani și Iași – Ungheni reprezintă chiar inima viitoarei Autostrăzi a Unirii. Fără acestea, legătura rapidă dintre centrul Moldovei și viitorul pod peste Prut rămâne incompletă.

Practic, exact segmentele care ar trebui să transforme Iașul într-un nod strategic regional sunt cele care încă așteaptă semnarea contractelor.

Dincolo de procedurile administrative, adevărata provocare pare să fie una financiară.

Potrivit calculelor bazate pe valorile contractelor deja atribuite sau aflate în procedură, suma necesară pentru realizarea tuturor loturilor A7 și A8 finanțate prin SAFE ajunge la aproximativ 27,8 miliarde lei fără TVA. La cursul de astăzi, valoarea totală depășește 5,3 miliarde euro. În schimb, finanțarea SAFE anunțată pentru România este de aproximativ 4,2 miliarde euro. Diferența este semnificativă: peste 1,1 miliarde euro.

Iar aceasta reprezintă doar diferența dintre valoarea contractelor și suma împrumutată.

La această sumă trebuie adăugate TVA-ul aferent contractelor, costurile exproprierilor, contractele de supervizare, eventualele actualizări de preț generate de inflație și de evoluția pieței construcțiilor.

În aceste condiții, toată lumea se întreabă de unde va proveni diferența de finanțare necesară pentru finalizarea integrală a proiectelor.

Autostrada A8 va lega Iașul de Transilvania și de Republica Moldova, transformând municipiul într-un centru logistic și economic de importanță regională.

Tocmai de aceea fiecare întârziere este urmărită cu atenție de mediul de afaceri, de administrațiile locale și de populație.

Contractele semnate până acum

Până acum, au fost semnate contractele pentru:

A7 - Pașcani – Roșcani: 3,06 miliarde lei, Roșcani – Suceava: 2,86 miliarde lei, Suceava – Dărmănești: 2,09 miliarde lei, Dărmănești – Bălcăuți: 1,63 miliarde lei.

A8 - Moțca – Târgu Frumos: 4,87 miliarde lei, Lețcani – Iași (DN28-DN24): 3,93 miliarde lei.

Însă lipsesc încă semnăturile pentru Bălcăuți – Siret (1,228 miliarde lei), Târgu Frumos – Lețcani (4,57 miliarde lei), Iași – Ungheni (3,57 miliarde lei).

Valoarea cumulată a celor trei contracte nesemnate depășește 9,3 miliarde lei.

Cursa contra cronometru

Autoritățile au la dispoziție foarte puțin timp pentru a rezolva contestațiile și pentru a semna contractele rămase.

Iar termenul final impus prin programul SAFE rămâne neschimbat: 31 decembrie 2030.

Pe hârtie, mai sunt patru ani și jumătate. În realitate, pentru unele sectoare nici măcar contractele nu sunt încă semnate. Pentru Moldova și în special pentru Iași, următoarele săptămâni ar putea fi decisive. Dacă procedurile vor fi deblocate rapid și finanțarea suplimentară va fi identificată, A7 și A8 pot intra într-o etapă accelerată de implementare.

Dacă nu, există riscul ca regiunea să se confrunte din nou cu întârzieri care au devenit, din păcate, o constantă a marilor proiecte de infrastructură din ultimii ani. Daniel BACIU