Un deputat ieșean cere convocarea de urgență a Consiliului Nord-Atlantic

Declarație extrem de dură a deputatului ieșean Alexandru Muraru (PNL) după incidentul fără precedent de la Galați, unde o dronă provenită din zona atacurilor rusești asupra Ucrainei s-a prăbușit pe un bloc de locuințe și a explodat.

Muraru cere măsuri radicale și imediate din partea statului român: convocarea de urgență a Consiliului Nord-Atlantic, invocarea Articolului 4 al Tratatului NATO, expulzarea ambasadorului Federației Ruse din România. „Pentru prima dată după 1944, teritoriul României este lovit de un aparat militar provenit dintr-un stat aflat într-un război de agresiune”, afirmă parlamentarul liberal, care avertizează că incidentul nu poate fi tratat drept „o simplă eroare tehnică”.

Mesajul vine după noaptea de panică din Galați, unde o dronă s-a prăbușit peste un bloc de locuințe, provocând o explozie și un incendiu la etajul 10. Aproximativ 70 de persoane au fost evacuate, iar mai multe persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. „Suveranitatea și integritatea teritorială a României nu sunt negociabile”, transmite Alexandru Muraru, avertizând că pasivitatea ar încuraja noi acte de intimidare și agresiune.

Declarația sa este una dintre cele mai ferme reacții politice de până acum după incidentul care a tensionat puternic atmosfera de securitate la granița estică a NATO.