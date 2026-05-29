Stadionul „Emil Alexandrescu” din Iași a devenit un spațiu de antrenament pentru curaj, atenție și reacție rapidă. Aici s-a desfășurat etapa județeană a Concursului național „Prietenii pompierilor”, competiție dedicată elevilor din învățământul preuniversitar.

Evenimentul a fost organizat de Inspectoratul Școlar Județean Iași, în parteneriat cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență Iași. Concursul este inclus în Calendarul activităților educative extrașcolare aprobat de Ministerul Educației și Cercetării.

Pentru elevi, competiția a fost mai mult decât o întrecere. A fost o lecție aplicată despre prevenire, siguranță, disciplină și intervenție în situații care cer calm și organizare.

Cum se învață siguranța prin exercițiu

Probele desfășurate la Iași au pus accent pe coordonare, atenție, respectarea regulilor și lucru în echipă. Elevii au fost provocați să reacționeze rapid, dar controlat, într-un cadru competitiv și educativ.

Concursul „Prietenii pompierilor” are un rol important în educația extrașcolară, pentru că îi apropie pe copii de situații concrete. Noțiuni precum prevenire, responsabilitate sau solidaritate devin mai ușor de înțeles atunci când sunt exersate, nu doar explicate la clasă.

În același timp, competiția îi ajută pe elevi să își dezvolte disciplina, spiritul civic și capacitatea de a lua decizii în echipă. Sunt abilități utile nu doar într-un concurs, ci și în viața de zi cu zi.

Școala „Aron Vodă” Aroneanu a câștigat etapa județeană

Locul I la etapa județeană a fost obținut de echipajul Școlii Gimnaziale „Aron Vodă” Aroneanu. Rezultatul confirmă interesul elevilor pentru activități practice, în care competiția se îmbină cu educația pentru siguranță.

Implicarea profesorilor coordonatori și energia echipelor au dat evenimentului un caracter viu și atractiv. Concursul a arătat că educația preventivă poate fi construită și prin joc, mișcare, provocări și colaborare.

De ce contează concursul „Prietenii pompierilor”

Într-o perioadă în care școala este chemată să formeze nu doar cunoștințe, ci și comportamente, astfel de competiții au o miză tot mai importantă. Elevii învață ce înseamnă să respecte reguli, să colaboreze, să fie atenți și să reacționeze organizat.

La Iași, „Prietenii pompierilor” rămâne un reper al educației extrașcolare cu impact practic. Concursul arată că responsabilitatea, curajul și solidaritatea pot fi învățate de la vârste mici, prin experiențe directe și relevante.

Pentru comunitate, evenimentul transmite un mesaj simplu: educația pentru siguranță nu trebuie să rămână doar în manuale. Ea poate fi trăită, exersată și înțeleasă mai bine atunci când copiii sunt puși în situații care le cer atenție, disciplină și spirit de echipă. Maura ANGHEL