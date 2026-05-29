Zi de protest la Direcția Generală a Finanțelor Publice Neamț. Angajații instituției au întrerupt, vineri, activitatea de lucru cu publicul și cu instituțiile, nemulțumiți de proiectul noii legi a salarizării unice.

Este prima zi de protest a finanțiștilor din Neamț, iar efectele s-au văzut imediat la nivelul activității curente. Relația cu publicul a fost blocată, ceea ce poate însemna întârzieri pentru contribuabili, firme și instituții care depind de serviciile fiscale.

Miza protestului: salarii mai mici cu mii de lei

Liderul sindicatului SED LEX din cadrul DGFP Neamț, Cristian Andrei, a declarat pentru AGERPRES că angajații se tem de diminuări semnificative ale veniturilor, dacă proiectul noii legi a salarizării va fi aplicat în forma actuală.

Potrivit acestuia, pierderile ar putea ajunge la aproximativ 2.000 de lei pentru personalul de execuție și la 4.000 de lei pentru personalul de conducere.

„Salariile noastre vor fi diminuate semnificativ, undeva cu circa 2.000 de lei pentru personalul de execuţie şi 4.000 de lei pentru personalul de conducere, urmând ca diferenţa de venituri să ni se compenseze de către stat într-o formă de ajutor social, pentru că altfel nu putem să îi spunem”, a declarat Cristian Andrei.

Sindicalistul susține că forma de compensare propusă nu ar fi una salarială propriu-zisă, ci o sumă care nu ar purta contribuții de sănătate și pensii. În opinia angajaților, acest lucru ar afecta nu doar venitul lunar, ci și drepturile viitoare legate de pensie.

„Nu suntem de acord ca Guvernul să își bată joc”

Cristian Andrei a transmis că nemulțumirea angajaților este legată de modul în care statul tratează munca din administrația fiscală.

„Este o sumă nepurtătoare de contribuţii de sănătate şi pensii. Nu suntem de acord ca Guvernul să îşi bată joc de tot ceea ce înfăptuim în folosul statului român”, a mai spus liderul SED LEX din cadrul DGFP Neamț.

Mesajul sindicaliștilor este că noua formulă de salarizare ar transforma o parte din venit într-o compensație fără efecte reale asupra contribuțiilor sociale. Pentru angajați, aceasta este principala linie roșie a protestului.

Cât va dura protestul de la DGFP Neamț

Durata protestului nu este, deocamdată, cunoscută. Liderul sindical a precizat că acțiunea depinde de răspunsul pe care îl vor oferi factorii decidenți.

Cu alte cuvinte, protestul ar putea continua dacă Guvernul nu vine cu explicații sau modificări la proiectul salarizării. Pentru contribuabili, miza imediată este funcționarea serviciilor fiscale, în special în zonele unde activitatea cu publicul este esențială.

De ce contează blocajul de la Finanțe

Un protest într-o instituție fiscală nu înseamnă doar nemulțumiri salariale interne. În momentul în care activitatea cu publicul se oprește, efectele se pot transmite rapid către cetățeni, firme, contabili și instituții care au nevoie de documente, clarificări sau operațiuni fiscale.

Protestul de la DGFP Neamț arată tensiunea tot mai mare din sistemul bugetar, în contextul discuțiilor despre noua lege a salarizării. Angajații cer ca veniturile lor să nu fie diminuate prin mecanisme pe care le consideră nedrepte și fără protecție reală pe termen lung.