Justiția nu va fi explicată din manuale, ci prin desene, culoare și dialog. De Ziua Internațională a Copilului, Asociația „Justiție pentru Minori” organizează la Iași evenimentul „Justiția văzută de copiii artiști”, o inițiativă care pune în centru felul în care tinerii înțeleg dreptatea, regulile și responsabilitatea față de ceilalți.

Manifestarea va avea loc pe 1 iunie, între orele 10:00 și 13:00, la sediul Asociației „Justiție pentru Minori” din Iași, strada Maior Eremia Popescu nr. 7A. Evenimentul reunește elevi ai Colegiului Agricol și de Industrie Alimentară „Vasile Adamachi” și ai Colegiului Național de Artă „Octav Băncilă”, care vor prezenta lucrări inspirate de propriile reflecții asupra justiției, echității și responsabilității sociale.

Când copiii explică dreptatea prin imagini

Tema evenimentului pleacă de la o întrebare simplă, dar puternică: cum văd copiii justiția? Răspunsurile nu vin sub forma unor definiții, ci prin creații artistice care vorbesc despre corectitudine, reguli, încredere, libertate și viață în comunitate.

Lucrările expuse vor deveni punctul de pornire pentru un dialog între elevi și profesioniști din domeniul juridic. Discuțiile vor urmări să aducă mai aproape de copii idei care, de multe ori, par abstracte: rolul justiției în societate, importanța valorilor democratice și responsabilitatea individuală.

Elevi de la „Adamachi” și „Octav Băncilă”, într-un proiect comun

Evenimentul aduce împreună elevi din două școli ieșene cu profiluri diferite. Participanții de la Colegiul Agricol și de Industrie Alimentară „Vasile Adamachi” și cei de la Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă” vor construi, prin lucrările lor, o perspectivă vizuală asupra unor teme civice importante.

Această întâlnire între educație, artă și justiție oferă copiilor un spațiu în care pot vorbi liber despre ce înseamnă să fii corect, să respecți reguli, să îți cunoști drepturile și să înțelegi consecințele propriilor alegeri.

Educație juridică pe înțelesul copiilor

Prin această inițiativă, Asociația „Justiție pentru Minori” continuă demersurile de promovare a educației juridice în rândul noilor generații. Scopul evenimentului este de a transforma justiția dintr-un concept perceput adesea ca dificil într-o temă apropiată de viața de zi cu zi a copiilor.

Organizatorii mizează pe o formulă interactivă, în care tinerii nu sunt doar spectatori, ci participanți activi. Ei își exprimă propriile idei despre dreptate, iar adulții sunt invitați să le asculte perspectiva.

Un eveniment despre încredere, reguli și comunitate

„Justiția văzută de copiii artiști” are și o miză civică. Evenimentul încurajează creativitatea, exprimarea liberă și participarea activă la viața comunității. În același timp, construiește o punte între tineri și profesioniștii din domeniul juridic, într-un cadru mai deschis și mai ușor de înțeles.

De 1 Iunie, la Iași, copiii nu sunt doar sărbătoriți, ci și ascultați. Prin artă, ei spun cum văd dreptatea, iar mesajele lor pot deveni un punct de plecare pentru o educație civică mai vie și mai apropiată de realitatea noilor generații. Maura ANGHEL