Centură europeană de mare viteză în nordul orașului

* Unul dintre cei mai cunoscuți constructori de infrastructură din Spania - FCC Construccion, a semnat vineri contractul de construire a tronsonului de Lețcani (DN28) – DN24 (Iași) * Durata totală a lucrărilor va fi de 46 de luni, dintre care 10 luni sunt dedicate proiectării și 36 de luni execuției efective.

Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a semnat astăzi, 29 mai, un nou contract strategic pentru Autostrada „Unirii” - A8, proiect considerat vital pentru conectarea Moldovei la infrastructura europeană și pentru reducerea decalajelor istorice de dezvoltare dintre estul și vestul României.

Noul contract vizează tronsonul 3 Lețcani (DN28) – DN24 (Iași), iar lucrările vor fi executate de compania spaniolă FCC Construccion, unul dintre cei mai mari constructori de infrastructură din Europa, cu experiență în proiecte majore internaționale și un portofoliu deja prezent și în România.

Contractul de proiectare și execuție are o valoare impresionantă de 3,93 miliarde de lei, fără TVA, și este finanțat prin Programul SAFE, mecanism european care susține dezvoltarea infrastructurii strategice.

Segmentul de autostradă va avea un rol esențial pentru municipiul Iași, urmând să funcționeze practic ca o centură modernă în partea de nord a orașului, într-o zonă sufocată de trafic și blocaje cronice.

Proiectul este considerat unul dintre cele mai complexe loturi ale A8 din punct de vedere tehnic. Pe traseu vor fi construite 18 poduri și pasaje, 6 tunele, un centru special de monitorizare pentru tunele, două noduri rutiere majore, la intersecțiile cu DJ 282 și DN24.

Durata totală a contractului este de 46 de luni, dintre care 10 luni sunt dedicate proiectării și 36 de luni execuției efective.

Directorul general al CNIR, Gabriel Budescu, a transmis un mesaj ferm constructorilor, avertizând că termenele sunt deja extrem de strânse și că nu vor fi tolerate întârzieri. „Este un constructor cu experiență solidă în mari lucrări de infrastructură, unul dintre cei mai mari din Spania și cu un portofoliu de lucrări relevant în România. Cu toate acestea, atragem atenția tuturor antreprenorilor că termenele pentru Autostrada A8 sunt deja strânse și nu vom accepta nicio abatere de la termenele contractuale”, a declarat Budescu.

Semnarea noului contract vine într-un moment în care Autostrada A8 începe să capete o dimensiune strategică fără precedent. Pentru prima dată, proiectul depășește granițele României și devine parte a unei axe europene majore de conectivitate și securitate regională.

În județul Iași, construcția A8 este privită ca una dintre cele mai importante investiții din ultimele decenii, cu impact direct asupra economiei locale, investițiilor, pieței muncii și dezvoltării urbane.

Noua autostradă ar urma să reducă semnificativ timpii de deplasare, să scoată traficul greu din oraș și să transforme Iașul într-un nod logistic și economic major al estului României. Daniel BACIU