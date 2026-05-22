„Sanepidul” a tăiat în carne vie, la Capitol!

Anchetatorii sanitari au confirmat oficial unul dintre cele mai grave episoade de toxiinfecție alimentară din ultimele luni în județul Iași. După analiza probelor biologice și alimentare, Direcția de Sănătate Publică a stabilit fără echivoc: focarul izbucnit la nunta organizată la Capitol a fost provocat de Salmonella din grupul C, bacteria fiind identificată atât la consumatori, cât și într-un produs alimentar servit la eveniment.

Potrivit concluziilor epidemiologice, 11 probe de coprocultură recoltate de la persoane care au participat la eveniment au ieșit pozitive, iar investigațiile au dus direct către unul dintre preparatele servite invitaților – salata marinată – unde laboratorul a confirmat prezența aceleiași bacterii periculoase.

În urma acestor rezultate, autoritățile au declarat oficial existența unui focar comunitar de toxiinfecție alimentară, transformând ceea ce părea inițial un incident izolat într-un caz grav de sănătate publică.

Controlul desfășurat de Serviciul de Control în Sănătate Publică din cadrul DSP Iași a scos la iveală o serie de nereguli considerate extrem de serioase. Inspectorii au dispus măsuri urgente de intervenție, printre care igienizarea și dezinfecția completă a spațiilor, reinstruirea personalului privind spălarea și dezinfectarea mâinilor, utilizarea corectă a substanțelor biocide și intensificarea programului de autocontrol pentru identificarea punctelor critice de risc.

Constatările inspectorilor au fost urmate și de sancțiuni. Societatea SC Capitol SRL a primit o amendă de 10.000 de lei pentru neefectuarea corespunzătoare a operațiunilor de curățenie și dezinfecție în spațiile de lucru, pe utilaje și pe suprafețele utilizate în procesul alimentar.

De asemenea, doi ospătari au fost sancționați individual cu amenzi de câte 1.600 de lei pentru nerespectarea regulilor de igienă personală în timpul programului de lucru, un detaliu care ridică semne de întrebare privind modul în care au fost respectate normele sanitare la evenimentul unde sute de persoane s-au aflat la aceeași masă.

Cazul provoacă deja un val de reacții și îngrijorare în Iași, mai ales că focarul a izbucnit în cadrul unui eveniment privat de amploare, acolo unde invitații se așteptau la o seară festivă, nu la zile întregi de simptome severe, internări și investigații medicale. Carmen DEACONU