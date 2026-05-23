Bolojan s-a întâlnit cu primarii liberali din județ

În plină renegociere a jaloanelor din PNRR cu oficialii europeni de la Bruxelles, premierul Ilie Bolojan a avertizat, la Iaşi, că România riscă să piardă integral finanţarea unor proiecte dacă acestea nu vor fi finalizate până la sfârşitul lunii august.

Şeful Guvernului a anunţat că toate investiţiile aflate în derulare sunt analizate în aceste zile, iar cele care nu pot respecta termenul vor fi mutate de pe componenta de granturi nerambursabile pe cea de împrumut, pentru a limita pierderile financiare.

Premierul Ilie Bolojan a declarat sâmbătă, la Iaşi, că Guvernul analizează în aceste zile toate proiectele finanţate prin PNRR pentru a decide care dintre ele pot fi finalizate până la sfârşitul lunii august şi pot rămâne pe componenta de granturi nerambursabile. Potrivit acestuia, proiectele care nu vor putea fi încheiate la termen vor fi mutate pe componenta de împrumut, pentru a evita pierderi majore de fonduri europene.

Declaraţiile au fost făcute după o întâlnire administrativă cu primarii din judeţul Iaşi, întâlnire în care tema principală a fost stadiul absorbţiei fondurilor europene şi situaţia celor peste 15.000 de proiecte aflate în derulare la nivel naţional. „Am avut azi, la Iaşi, o întâlnire administrativă cu colegii primari, în care am discutat problemele care sunt de maximă urgenţă în aceste zile şi anume absorbţia fondurilor din PNRR”, a afirmat premierul, precizând că discuţiile au loc în paralel cu negocierile dintre echipele tehnice ale României şi reprezentanţii Comisiei Europene de la Bruxelles.

Şeful Executivului a explicat că miza este una majoră pentru administraţiile locale şi centrale. Proiectele care rămân pe componenta de grant şi nu sunt finalizate până la termen riscă să piardă integral finanţarea europeană, chiar dacă lucrările sunt realizate în proporţie de 90%. „Este foarte important în aceste zile să facem analiza acestor proiecte în aşa fel încât cele care se pot termina până la sfârşitul lunii august să rămână pe componenta de grant, pentru că dacă rămân acolo şi nu se termină, România va pierde suma aferentă întregului proiect”, a declarat Ilie Bolojan.

În schimb, proiectele care nu mai pot respecta calendarul impus de PNRR ar urma să fie transferate pe componenta de împrumut. În acest caz, pierderile ar fi limitate doar la partea de investiţii care nu poate fi finalizată, iar diferenţele necesare pentru continuarea lucrărilor ar urma să fie acoperite din bugetele naţionale sau locale.

Premierul a mai anunţat că duminică va avea loc o şedinţă cu prefecţii din toată ţara, iar luni dimineaţă sunt programate discuţii cu toate primăriile din România, pentru coordonarea etapelor următoare privind implementarea proiectelor finanţate prin PNRR.

Bolojan a fost invitat să participe la Gala Iaşului Liberal, eveniment care reprezintă cel mai important eveniment organizat anual de PNL Iaşi şi marchează înfiinţarea Partidului National Liberal.